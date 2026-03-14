میدان شهدای کوهبنان، محل نبرد با دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق کاظمی، در اجتماع باشکوه مردم و مسئولان ولایت مدار کوهبنان جهت بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) سومین رهبر انقلاب اسلامی با تبریک انتصاب رهبر معظم انقلاب و اعلام بیعت مردم با ایشان اظهار داشت: مردم مومن، ولایتمدار و شهیدپرور کوهبنان با حضور پرشور خود در میدان شهداء، نشان دادند که این حضور کمتر از شلیک موشکهای جبهه مقاومت به سمت دشمنان نیست؛ چرا که این حضور حماسی، شکست نقشهها و فتنههای دشمنان و مزدورانشان را رقم خواهد زد.
وی مسیر انقلاب اسلامی را«مسیر عاقبتبهخیری دانست و افزود: انقلاب در مسیر صلابت و اقتدار گام برمیدارد و دشمنان کور خواندهاند اگر تصور کنند میتوانند ملت ایران را از مسیر حق منحرف کنند، مردم انقلابی و بصیر ایران تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، هرگز از آرمانهای انقلاب فاصله نخواهند گرفت.
رئیس دادگستری کوهبنان با اشاره به فرمایش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: به والله هر کس تیر به سمت نظام اسلامی انداخت، آواره شد، هر کس نیز آب به آسیاب دشمن بریزد و به کشور خیانت کند، در نگاه دستگاه قضایی سرباز دشمن محسوب میشود و با قاطعیت و اشد مجازات با او برخورد خواهد شد.
کاظمی، با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّةٍ» خاطرنشان کرد: دشمنان همواره خواستار تضعیف قدرت نظامی ایران بودهاند، اما ملت ما با ایمان، اعتماد به وعده الهی و استقامت، در این میدان پیروز خواهد شد؛ چرا که پیروزی نهایی از آن جبهه حق است.
وی با اشاره به امداد الهی در جریان طبس گفت: قدرت الهی عامل اصلی پیروزی است و مردم ما بارها نشان دادهاند در صحنه حضور دارند و همین حضور مردمی ضامن پیروزی انقلاب اسلامی است، به فرموده رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خامنهای (قدسسره)، مردم برای شکست دشمن مبعوث شدهاند.
رئیس حوزه قضایی کوهبنان در پایان یادآور شد: میدان شهدای کوهبنان امروز به میدان جنگی واقعی تبدیل شده است که رزمندگان آن، همان مردم همیشه در صحنه این شهرستاناند که با بصیرت، ایمان و ولایتمداری، پرچم انقلاب اسلامی را برافراشته نگاه خواهند داشت.
