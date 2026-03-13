به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد نظافت روز جمعه در پایان راهپیمایی روز قدس در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در حالی برگزار شده که نبرد جبهه حق علیه باطل به اوج خود رسیده و جبهه حق در حال دست یافتن به پیروزی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: این ،نبردی رو در رو، مستقیم و همه جانبه بین جبهه حق و جبهه باطل است که در حال انجام است و امیدها برای آزادی قدس فزونی گرفته است.

وی اضافه کرد: در این نبرد، باطن تمدن غرب بیش از پیش آشکار شده است، تمدنی که جز غارت، زورگویی، تحقیر کشورها و فرهنگ ها ثمری برای مردم نداشته است.

نظافت ادامه داد: به فرموده رهبر کبیر انقلاب، آمریکا شیطان بزرگ است، همیشه درگیری بین آمریکا و کشورهای مسلمان بوده اما درگیری امروز از جنس نبرد حق و باطل است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: در طول تاریخ، شیاطین جرم و جنایت بسیار کرده اند و بساط فساد را گستراندند اما مومنان با امدادهای غیبی در حالی که جمعیتی اندکی بودند، بر جبهه کفر به خواست خدا فائق آمدند.

وی اضافه کرد: خداوند همواره در طول تاریخ ۲ طرف حق و باطل را آزموده و پیروزی از آن طرفی بوده که خدا را فراموش نکرده و پرچم عبودیت را برافراشته نگهداشته است، لذا حتی اگر پیروز میدان هم باشیم نباید خدا را فراموش کنیم.

نظافت اظهار کرد: ملت ایران ملتی همیشه در صحنه بوده و خون رهبر شهید انقلاب آثار خود را بجا گذاشته که این راه پیروزی و نصرت الهی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: پس از معرفی ایشان به عنوان سومین رهبر، دلهای مردم آرام گرفت.

وی ادامه داد: ترامپ جنایتکار خواست با راه انداختن شبه کودتا، ملت ایران را به جان هم اندازد و سپس با شهادت رهبر انقلاب این نظام را براندازی کند، اما موفق نشد با این حال ابرمردی را از ما گرفت که خلأ این حضور را می توان با توکل به خدا و امام زمان(عج) و پیروی از رهبر انقلاب پر کرد.

نظافت گفت: ترامپ درصدد برآمد تا ملت را مایوس و پراکنده کند، نقشه هایش هم دقیق بود اما از عنایت پروردگار غافل ماند، چرا که خون رهبر شهید، ملت را مستحکم و منسجم کرد و خدا با دست خود جنایتکاران مکر آنان را برملا نمود.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان به مسوولان توصیه کرد که مبادا در این ایام سخنان یا رفتارشان به گونه‌ای حاکی از یاس و ناامیدی برای ملت باشد، چرا که خون رهبر شهید انقلاب، عزم ملت را برای مقاومت بیشتر کرده است.