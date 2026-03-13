بیعت بیش از ۱۴۰۰ هنرمند با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت؛ سیدمحمد نادری، با صدور بیانیهای از بیعت گسترده و خودجوش جامعه هنرمندان کشور با آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظلّه العالی) خبر داد.
این بیانیه که به همت سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت منتشر شده است، مورد امضای بیش از ۱۴۵۰ نفر از هنرمندان عرصههای مختلف هنری شامل سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی و ادبیات از سراسر کشور قرار گرفته است.
در متن این بیانیه که به امضای قاطبه هنرمندان فعال در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت رسیده، آمده است: ما، هنرمندان عرصههای مختلف هنری، دفاع مقدس و مقاومت، در مکتب امامین انقلاب اسلامی آموختهایم که هنر، آیینه ایمان و پیامآور امید به فردایی روشن در دل مستضعفان جهان است.
هنرمندان امضاکننده این بیانیه ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا، با آرمانهای والای امام خمینی (ره) و امام خامنهای تجدید پیمان کردند.
سید محمد نادری با اشاره به ماهیت این حرکت تأکید کرد: این اقدام انقلابی و خودجوش از سوی جامعه هنری کشور صورت گرفته است.
در بخش پایانی این بیانیه، هنرمندان ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدّس سرّه) و دیگر شهدای والامقام، انتخاب شایسته رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظلّه العالی) را تبریک گفته و با ایشان بیعت خود را اعلام کردهاند.
این بیانیه در ادامه موج گسترده حمایتهای جامعه فرهنگی و هنری کشور از محور مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی صادر شده و نشاندهنده وحدت و انسجام جامعه هنری در حمایت از ولایت و رهبری است.
نظر شما