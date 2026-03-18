به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، طبق اعلام دبیرخانه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت هیئت انتخاب متون بخش نمایش صحنه‌ای، شامل اعظم بروجردی، ایرج افشاری، محسن سلیمانی فارسانی، نصرالله قادری و مهدی حامدسقائیان، پس از بررسی ۳۲۵ نمایشنامه، ۶۱ اثر را بدون اولویت برای راهیابی به بخش صحنه‌ای معرفی کردند.

آثار پذیرفته شده به شرح زیر است:

- نمایشنامه «آکواریوم» به نویسندگی و کارگردانی علی سعادتی از بجنورد (خراسان شمالی)

- نمایشنامه «مد اروند» به نویسندگی و کارگردانی سید عباس میرمعنوی از رشت (گیلان)

- نمایشنامه «زن‌ها با گرگ می‌رقصند» به نویسندگی و کارگردانی مسلم سلیمانیان چالشتری از شهرکرد (چهارمحال و بختیاری)

- نمایشنامه «نام پاره زیر پای زعیم» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی مهدی روزبهانی از ملایر (همدان)

- نمایشنامه «بی بی گلبرگ‌های بهارنارنج» به نویسندگی علیرضا داوری و کارگردانی حسین محمد حسینی از بندرخمیر (هرمزگان)

- نمایشنامه «باغ آلبالو» به نویسندگی مجید کاظم‌زاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی از رشت (گیلان)

- نمایشنامه «دوسیه یا برای دیر مُردن خیلی جوانی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی آشوغ از اندیمشک (خوزستان)

- نمایشنامه «آذر و تیر» به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظم‌زاده مژدهی از رشت (گیلان)

- نمایشنامه «شمایل (آپارتمان۲۰۲۰)» به نویسندگی سیروس کهوری نژاد و کارگردانی مهدی فتحی از نظرآباد (البرز)

- نمایشنامه «شب جُرمش سنگینه» به نویسندگی و کارگردانی حمید بیرقدار از محمدیه (قزوین)

- نمایشنامه «مُجرا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا فهیم‌پور از بندرگناوه (بوشهر)

- نمایشنامه «تاریکی همه چیزو می‌خوره» به نویسندگی سید محمد محمدی و کارگردانی مینا ویسمه از تهران (تهران)

- نمایشنامه «روزهای ماهی» به نویسندگی شهرام کـرمی و کارگردانی میثم نویریان از تهران (تهران)

- نمایشنامه «ویر» به نویسندگی سیمین غلامی ورنا مخواستی و کارگردانی امیرمحمد حسنوند از خرم آباد (لرستان)

- نمایشنامه «حسن یوسف» به نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی حسن سعیدی از خلخال (اردبیل)

- نمایشنامه «غربت غریب» به نویسندگی علیرضا فرید و کارگردانی الهام مسلمیون از زنجان (زنجان)

- نمایشنامه «شاهد» به نویسندگی و کارگردانی صمد رحیمی از گرگان (گلستان)

- نمایشنامه «اولین شب آرامش» به نویسندگی و کارگردانی مجید صدیقی مورنانی از اصفهان (اصفهان)

- نمایشنامه «نقل آن قرعه» به نویسندگی عباس جانفدا و کارگردانی مخدره شفیعی‌راد از اسفراین (خراسان شمالی)

- نمایشنامه «این همه نَفَس» به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی از اصفهان (اصفهان)

- نمایشنامه «خرمشهر مرا شاعر کرد» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی فاطمه زمانی تهران (تهران)

- نمایشنامه «ستاره‌ها نزدیکند» به نویسندگی و کارگردانی پریا امینی از شهرکرد (چهارمحال و بختیاری)

- نمایشنامه «روز سوم» به نویسندگی شهرام پورعسکر، علی عباسیه و کارگردانی حسین کارگر از بندر ماهشهر (خوزستان)

- نمایشنامه «یک نفر، یک گردان» به نویسندگی علی قهرمانی و کارگردانی جواد رحیمی از ری (تهران)

- نمایشنامه «بعد از ما، نخل‌ها» به نویسندگی علیرضا دهقانی و کارگردانی ماندانا عبقری از کرج (البرز)

- نمایشنامه «ایماژ» به نویسندگی علیرضا دهقانی و کارگردانی آرزو کریمی زند از تهران (تهران)

- نمایشنامه «حماسه‌ی زنان ایران» به نویسندگی ساسان شکوریان و کارگردانی اورانوس شرافت از بهبهان (خوزستان)

- نمایشنامه «گردبادک» به نویسندگی رحیم رشیدی و کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست از فارسان (چهارمحال و بختیاری)

- نمایشنامه «قلم قالی سلیمون» به نویسندگی ناصر کریمی نیک و کارگردانی مینا طاهری از شاهین‌شهر (اصفهان)

- نمایشنامه «عروسی خونین» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا گیلان‌پور از تهران (تهران)

- نمایشنامه «پدافند عاشقانه» به نویسندگی و کارگردانی علی ملکی از تهران (تهران)

- نمایشنامه «مادر» به نویسندگی پیمان دانشمند و کارگردانی شیوا خسرومهر از پردیس (تهران)

- نمایشنامه «جنوبی‌ها» به نویسندگی سید صادق فاضلی و کارگردانی جواد فانی از کاشمر (خراسان رضوی)

- نمایشنامه «دزدهای طبقه‌ی پایین» به نویسندگی و کارگردانی جلیل یغمایی از کاشمر (خراسان رضوی)

- نمایشنامه «زن، اسب، تفنگ» به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی پویان عطایی از اصفهان (اصفهان)

- نمایشنامه «مجنون گمگشته هور» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین صفاپور از تهران (تهران)

- نمایشنامه «مزخرف‌ترین روایات بدیع» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی شاه‌کرم از تهران (تهران)

- نمایشنامه «باقی بقای بالی» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا شاه مردی از قم (قم)

- نمایشنامه «شب واقعه» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی از بروجرد (لرستان)

اسامی نمایشنامه‌های مشروط در این بخش نیز به شرح زیر است:

- نمایشنامه «اینجا تهران صدای ما را از...» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی محسن جلالی راد از تهران (تهران)

- نمایشنامه «فراموش‌خانه» به نویسندگی و کارگردانی بهرام میرزایی از شیراز (شیراز)

- نمایشنامه «خروس سرخ» به نویسندگی میثم فرهمندیان و کارگردانی حمیدرضا رزاقی از زنجان (زنجان)

- نمایشنامه «از یک دقیقه بعدت خبر داری؟» به نویسندگی بهار کریم‌زاده، افشین سلطانی و کارگردانی افشین سلطانی از کرمانشاه (کرمانشاه)

- نمایشنامه «ملاقات در جهنم» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغر زینلی از گلپایگان (اصفهان)

- نمایشنامه «اوخان» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بخشی از رشت (گیلان)

- نمایشنامه «مهرداد» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا میرزایی‌زاده از گنبدکاووس (گلستان)

- نمایشنامه «نور همنوا با هور» به نویسندگی و کارگردانی نرجس ابراهیمی غانمی از تبریز (آذربایجان شرقی)

- نمایشنامه «جنوبی‌ها» به نویسندگی سیدصادق فاضلی و کارگردانی فاطمه سیاح طُرفی از دزفول (خوزستان)

- نمایشنامه «رقص ماهی آزاد در حوض خون» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی بوعذار از اندیمشک (خوزستان)

- نمایشنامه «پاره‌نامه » به نویسندگی و کارگردانی عدالت فرزانه از اردبیل (اردبیل)

- نمایشنامه «لقاء (ملاقات)» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد علی موسوی از (خوزستان)

- نمایشنامه «دهمین نفر» به نویسندگی و کارگردانی سعید شیرزاد از شهرکرد (چهارمحال و بختیاری)

- نمایشنامه «تَن در تَنِ ایران» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان از تهران (تهران)

- نمایشنامه «در تنم زمستان شد» به نویسندگی مصطفی سیفی و کارگردانی محمد مهدی نجفی از تهران (تهران)

- نمایشنامه «ایستاده چون کوه» به نویسندگی و کارگردانی بهاره کرمی چمبتانی از کرمانشاه (کرمانشاه)

- نمایشنامه «دِی» به نویسندگی و کارگردانی طاهره قادری از تهران (تهران)

- نمایشنامه «گلسا» به نویسندگی علی میرزا عمادی و کارگردانی الله‌قلی نظری از گرگان (گلستان)

- نمایشنامه «هشت سال و دوازده روز عاشقی» به نویسندگی و کارگردانی میثم شمسیان جزه‌یی از تهران (تهران)

- نمایشنامه «من حانیه‌ام» به نویسندگی و کارگردانی محمد افشاری ساوجبلاغ از مشکین‌شهر (اردبیل)و

- نمایشنامه «خانه قدیمی» به نویسندگی و کارگردانی علی گودرزی دهریزی از نهاوند (همدان)

- نمایشنامه «الفبای یاسین» به نویسندگی و کارگردانی سعید نوروزی از اسلام آباد غرب (کرمانشاه)

شرکت‌کنندگان تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند تا فیلم نمایش خود را به منظور بازبینی در سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) بارگذاری کنند.

همچنین هنرمندانی که آثارشان در این بخش اعلام نشده است، می‌توانند تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، طرح اجرایی کامل نمایش یا نمایشنامه‌ انتخابی خود با موضوع جنگ رمضان و یا براساس ۲ مجموعه «مسیر روشن» و «مسیر بی‌پایان» از آثار منتشر شده دوره‌ نوزدهم جشنواره را به منظور بررسی به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره مراجعه کنند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.