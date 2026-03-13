به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضانپور با اشاره به اهمیت تامین بهموقع قوت غالب مردم، در خصوص وضعیت سهمیه آرد نانوایان اظهار کرد: خوشبختانه با برنامهریزیهای دقیق صورت گرفته، سهمیه آرد اسفندماه تمامی واحدهای نانوایی به طور کامل تخصیص یافته و تحویل شده است.
وی همچنین از آغاز زودتر از موعد توزیع سهمیه ماه آینده خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال شهروندان در ایام تعطیلات نوروز و اطمینان از پخت مستمر نان، فرآیند تحویل سهمیه آرد فروردینماه نانوایان نیز از هماکنون آغاز شده است تا نانوایان عزیز بدون هیچ دغدغهای نسبت به تامین نان مورد نیاز مردم اقدام کنند.
رمضانپور در ادامه به حضور مستقیم این ادارهکل در میان مردم اشاره کرد و افزود: در راستای دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی، غرفه اختصاصی توزیع کالاهای اساسی در نمایشگاه جهانبار دایر شده است.
نامبرده در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای نظارتی و عملیاتی ادارهکل غله در ایام پیشرو به صورت تماموقت فعال خواهند بود تا زنجیره تامین کالاهای اساسی با هیچگونه وقفهای مواجه نشود.
نظر شما