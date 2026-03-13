به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت شهادت ۸۴ نفر و جاویدالاثر شدن ۲۰ تن از رزمندگان دریادل «ناو دنا»، پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»

امروز پهنه نیلگون اقیانوس هند، بر مظلومیت و شجاعت فرزندانی که تپش قلب‌شان با تلاطم موج‌ها و عشق‌شان به این آب و خاک گره خورده بود، گواهی می‌دهد. دلاورمردان ناو «دنا»، که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز دکل‌های استوار خود به اهتزاز درآورده بودند، در راه بازگشت به آغوش میهن، هدف کینه‌ بزدلانه مدعیان دروغین حقوق بشر قرار گرفتند.

شهدای عزیز ما در «دنا»، نه در میدان جنگی برابر، که در اوج مظلومیت و در حالی که مأموریت صلح‌آمیز خود را در رزمایشی بین‌المللی به پایان رسانده بودند، به دست شقی‌ترین دشمنان بشریت به معراج رفتند.

دوری از وطن، برای یک دریانورد واژه‌ای غریب نیست؛ اما این بار، این دوری ابدی شد. آن‌ها که قرار بود تا چند صباح دیگر بر خاک وطن بوسه بزنند، حالا در غربتی هزاران فرسنگی، از کرانه‌های سریلانکا تا عرش الهی پر کشیدند. داغ این هجران، تنها با وعده نصرت الهی و یقین به راه حقی که برگزیده‌اند، تسلی می‌یابد.

نام «دنا» و حماسه کارکنان غیورش، به عنوان نماد شجاعت در غربت و مظلومیت در اقتدار، برای همیشه در تاریخ زرین این مرز و بوم حک شده و راهشان در صیانت از مرزهای آبی و اقتدار دریایی ایران با صلابتی مضاعف ادامه خواهد داشت.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و عزیزان جاویدالاثر «ناو دنا»و عرض تبریک و تسلیت به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده معظم این شهدا، ملت شهیدپرور و آحاد رزمندگان و همرزمانم در ارتش، تاکید می کنم، خون پاک این ۱۰۴ لاله گلگون‌کفن، بی‌پاسخ نخواهد ماند.