به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیگیریهای دیپلماتیک و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رایزنیهای رسمی از سوی دولت، وزرای امور خارجه، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و علوم و نهادهای خصوصی و مدنی با سازمانهای بینالمللی درباره حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی آثار و محوطههای تاریخی ایران، سازمان بینالمللی سپر آبی با صدور بیانیهای نسبت به وضعیت میراثفرهنگی در منطقه واکنش نشان داد.
سازمان بینالمللی سپر آبی در این بیانیه با تاکید بر اهمیت بنیادین صیانت از میراثفرهنگی اعلام کرد: حفاظت از جان و کرامت انسانها در هر بحران باید در اولویت قرار گیرد، اما پاسداری از مردم بدون صیانت از میراثفرهنگی آنان کامل نخواهد بود؛ چراکه میراثفرهنگی بخشی از هویت انسانی و سرمایهای مشترک برای تمام بشریت محسوب میشود.
در این بیانیه همچنین به نگرانیهای مطرحشده از سوی یونسکو درباره وضعیت محوطهها و آثار تاریخی در منطقه اشاره شده و از تمامی طرفهای درگیر خواسته شده است از هرگونه اقدام یا عملیات نظامی که میتواند به بناها و محوطههای تاریخی آسیب وارد کند، پرهیز کنند.
سپر آبی در ادامه این بیانیه تصریح کرده است که حفاظت از اموال فرهنگی یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود و رعایت آن باید فارغ از ملاحظات سیاسی و مرزهای جغرافیایی بهعنوان یک استاندارد رفتاری الزامآور مورد توجه قرار گیرد.
در این بیانیه همچنین آمده است که سازمان بینالمللی سپر آبی بهعنوان نهادی غیردولتی، مستقل و بیطرف در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی، وضعیت محوطههای میراثی، آرشیوها، کتابخانهها و بناهای تاریخی در منطقه را بهطور مستمر رصد میکند و از طریق شبکه گسترده کارشناسان خود در سطح بینالمللی برای کاهش آسیبهای احتمالی به این سرمایههای فرهنگی تلاش دارد.
این سازمان در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که برای همکاری با تمامی نهادها و طرفهای ذیربط بهمنظور حفاظت از میراثفرهنگی آمادگی دارد و از ابتکارها و اقداماتی که بتواند به کاهش خسارتها و حرکت بهسوی راهحلهای مسالمتآمیز کمک کند، حمایت خواهد کرد.
بیانیه یادشده در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شده و به امضای Peter Stone رئیس سازمان بینالمللی سپر آبی رسیده است.
