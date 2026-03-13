به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سید احمدرضا شاهرخی» نماینده ولیفقیه در لرستان در پیامی از حضور مردم استان لرستان و خرمآباد در راهپیمایی باشکوه روز قدس و نمازجمعه ۲۲ اسفند تقدیر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار استان لرستان! فرزندان غیور خرمآباد!
درود بیپایان خداوند بر شما باد که با حضور حماسی و بیسابقهتان در راهپیمایی سراسری روز قدس، اقتدار امت اسلامی و پیمان ناگسستنیتان با آرمان فلسطین را به نمایش گذاشتید. درود بر شما که در صفوفی فشرده، زیر بارش رحمت الهی، در نمازجمعه تاریخساز شهرتان حاضر شدید و نشان دادید که هیچ مانعی، حتی نزول باران، نمیتواند سد راه اراده پولادین شما در حمایت از دین و ولایت گردد.
همچنین، تجلیل از حضور پرشور و عزتمندانه شما در مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید والامقام، حسین قبادی الوار که نمادی از غیرت و شجاعت این دیار است، وظیفهای است بر گردن ما. این حضور، اوج وفاداری به شهدا و آرمانهای آنان بود.
امروز، دشمنان قسمخورده این ملت، آمریکا و اسرائیل، با جنایات پیدرپی و جملات سخیف و یاوهگویانه خود، بار دیگر چهره پلید و عجز خود را آشکار ساختهاند. اما ملت بزرگ ایران، بهویژه مردم بصیر و شجاع لرستان، با این حضورهای الهامبخش، پاسخی دندانشکن به استکبار جهانی داده و اعلام کردهاند که فرزندان این آبوخاک، آماده دفاع از کیان اسلام و ایران بوده و انتقام خون شهیدان را با قاطعیت خواهند گرفت.
شما با این صفآرایی باشکوه نشان دادید که پشتیبان ولایتفقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی هستید و تا پای جان در رکاب ایشان، از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع خواهید کرد. بیعت شما با مقام عظمای ولایت، تجدید پیمانی است با امام راحل (ره)، امامِ شهید سید علی خامنهای رضوانالله تعالی علیه و شهدای گرانقدر.
اینجانب، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از بصیرت، هوشمندی و حضور مسئولانه آحاد مردم شریف استان لرستان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی، جوانان، نوجوانان، بانوان و تمامی اقشار، از خداوند متعال، عزت، سربلندی و پیروزی روزافزون ملت بزرگ ایران، تحت رهبریهای حکیمانه حضرت آیتالله خامنهای مدظلهالعالی و با الهام از ارواح طیبه شهدا را مسئلت مینمایم.
