به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها حسب هماهنگی بعمل آمده با بانک مرکزی، بانک ها در استان تهران و سایر استان‌ها از روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان سال با در نظر گرفتن شرایط زیر فعالیت خواهند داشت:

حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ درصد شعب بانک‌های هر استان که اسامی آنها در وبسایت‌های اطلاع رسانی بانک‌ها ذکر می‌گردد به همراه نیروهای مورد نیاز فنی و پشتیبانی ستاد بانک‌ها، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر می‌باشند.

خدمات حضوری و غیرحضوری بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در وضعیت پایدار قرار دارد، لیکن از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود با توجه به شرایط ایجاد شده، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند.