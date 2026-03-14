به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی، در نشست کمیسیون ایمنی حملونقل استان اظهار کرد: با آغاز طرح نوروزی، برنامهریزی دقیق برای کاهش تصادفات و کاهش آمار جانباختگان حوادث جادهای در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی جادهها، بهبود زیرساختها و اصلاح فرهنگ رانندگی تهیه شده و تمام دستگاههای اجرایی مرتبط در اجرای آن مشارکت خواهند داشت.
مهیائی با بیان اینکه سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی در جادههای کشور جان خود را از دست میدهند، این رقم را نگرانکننده دانست و افزود: کاهش این تلفات نیازمند اقدام فوری، هماهنگ و علمی از سوی همه نهادهای مسئول است.
وی تأکید کرد: با بهبود زیرساختهای جادهای، نظارت مؤثر بر ناوگان حملونقل و ارتقای آموزشهای رانندگی، میتوان میزان حوادث را بهصورت چشمگیری کاهش داد.
معاون عمرانی استاندار گلستان همچنین ضعف در سه بخش خودرو، جاده و امدادرسانی را از مهمترین دلایل بالا بودن تلفات جادهای عنوان کرد و گفت: در صورت رفع این ضعفها، میتوان تا ۴۰ درصد از میزان تلفات جادهای کاه شداد.
وی از برگزاری نشستهای زودتر از موعد مقرر کارگروه تسهیلات سفر استان خبر داد و اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط کشور و آمادگی گلستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی، ضروری است دستگاههای اجرایی با حداکثر توان و هماهنگی فعالیت کنند تا امنیت، نظم و آرامش سفرها تضمین شود.
در پایان این نشست، نمایندگان پلیس راه و ادارهکل راهداری استان گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند و مقرر شد در جلسه بعدی کمیسیون، طی هفته نخست فروردین ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی گزارش جامعی از روند پیشرفت مصوبات و میزان تحقق اهداف ایمنی را ارائه کنند.
نظر شما