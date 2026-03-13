۱۴۸۰ تن گوشت مرغ در بازار لرستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: از ۱۶ تا ۲۱ اسفند هزار و ۴۸۰ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.
وی گفت: طی هفته منتهی به ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ با کشتار یک میلیون و ۱۴۳ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، هزار و ۹۹۶ تن گوشت مرغ گرم روانه بازار مصرف داخل و خارج استان شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: از مجموع عملکرد کشتارگاههای استان در همین بازه زمانی، با کشتار ۸۴۷ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، هزار و ۴۸۰ تن گوشت مرغ گرم به طور مشخص در بازار مصرف داخل استان توزیع شد.
صیادی با اشاره به روند توزیع روزانه، اظهار کرد: میانگین توزیع روزانه گوشت مرغ در داخل استان، با احتساب شش روز کاری، ۲۴۶ تن در روز بوده که نقش مؤثری در تأمین پایدار نیاز مصرفکنندگان و تعادلبخشی به بازار داشته است.
وی تصریح کرد: طی این مدت تعداد ۲۹۶ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره مازاد بر مصرف استان با میزان گوشت مرغ ۵۱۶ تن بهصورت مرغ زنده به خارج استان صادر شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: برنامهریزی دقیق در حوزه تأمین نهادهها، نظارت بر فرایند پرورش و مدیریت کشتار و توزیع، زمینه عرضه مناسب گوشت مرغ را در بازارهای هدف فراهم کرده و روند پایش تولید و توزیع بهصورت روزانه و مستمر ادامه دارد.
