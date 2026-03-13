  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

سازمان اورژانس تهران اعلام کرد؛

تماس‌های مکرر پزشکان برای همکاری داوطلبانه با اورژانس

تماس‌های مکرر پزشکان برای همکاری داوطلبانه با اورژانس

تعداد کثیری از پزشکان و پرستاران کشور به منظور ارائه خدمت و رسیدگی به مجروحان جنگ رمضان از سازمان اورژانس تقاضا کردند تا به صورت داوطلب با این سازمان همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران اعلام کرد که پیرو تماس های مکرر مردم عزیز، پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان محترم مبنی بر حضور در عملیات اورژانس استان تهران جهت خدمت رسانی به مردم شریف در پی حملات وحشیانه ی هوایی و موشکی اخیر در استان تهران، به استحضار عموم ملت عزیز می رساند، اورژانس استان تهران در حال حاضر با عنایت به توجهات حضرت ولی عصر (عج) و ایثارگری وتوانمندی نیروهای فداکار خویش پاسخگوی حوادث و رخدادهای اخیر می‌باشد.

اما به جهت احترام به درخواست های مطرح شده، شماره تماس 09359369964 جهت هماهنگی و ساماندهی داوطلبین اعلام می گردد.

این سازمان به وجود چنین مردم غیور و شجاعی که در این برحه از زمان و شرایط حساس کشور، ما را تنها نگذاشتند افتخار نموده و خدمتگذاری به شما مردم شریف را برگ زرین و مدال افتخاری برای خویش می داند.

محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا خدا حافظ شما باشد دلیر دلان شجاع دلان ماشا الله به شما و غیرت ایرانی میبالیم
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      احسنتم هزار آفرین به غیرت وشرافت این پزشکان با معرفت

