به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران اعلام کرد که پیرو تماس های مکرر مردم عزیز، پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان محترم مبنی بر حضور در عملیات اورژانس استان تهران جهت خدمت رسانی به مردم شریف در پی حملات وحشیانه ی هوایی و موشکی اخیر در استان تهران، به استحضار عموم ملت عزیز می رساند، اورژانس استان تهران در حال حاضر با عنایت به توجهات حضرت ولی عصر (عج) و ایثارگری وتوانمندی نیروهای فداکار خویش پاسخگوی حوادث و رخدادهای اخیر می‌باشد.

اما به جهت احترام به درخواست های مطرح شده، شماره تماس 09359369964 جهت هماهنگی و ساماندهی داوطلبین اعلام می گردد.

این سازمان به وجود چنین مردم غیور و شجاعی که در این برحه از زمان و شرایط حساس کشور، ما را تنها نگذاشتند افتخار نموده و خدمتگذاری به شما مردم شریف را برگ زرین و مدال افتخاری برای خویش می داند.