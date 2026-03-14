به گزارش خبرگزاری مهر، در تداوم اقدامات تروریستی و هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی کشورمان، جنگافزارهای رژیم جنایتکار آمریکا در اقدامی، اسکلههای مسافربری و گردشگری «شیبدراز» و «کندالو» در جزیره قشم را مورد اصابت موشک قرار دادند؛ جنایتی که بار دیگر خوی ضدانسانی دشمنان ملت ایران و همپیمانان رژیم کودککش صهیونیستی را به نمایش گذاشت.
این حملات کینهتوزانه در حالی صورت میگیرد که این اماکن صرفاً کاربری تفریحی و جابهجایی مسافران و گردشگر را بر عهده داشته و به عنوان بخشی از زیرساختهای حیاتی گردشگری منطقه شناخته میشوند.
گزارشهای اولیه حاکی از وارد آمدن خسارات به بازوی اسکلهها و تجهیزات بندری است.
وقوع این جنایت بار دیگر اثبات کرد که رژیم استکباری آمریکا و سگ هار آنها در منطقه یعنی رژیم کودککش صهیونیستی، در مواجهه با اقتدار ملی ایران، هدف قرار دادن مردم عادی و معیشت آنان را در دستور کار قرار دادهاند.
بر اساس مشاهدات میدانی، یگانهای امدادی و گروههای واکنش سریع بلافاصله در محل حادثه حاضر شدهاند.
جزئیات بیشتر درباره تلفات احتمالی و میزان دقیق خسارات وارده، پس از تکمیل گزارشهای ثانویه به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
