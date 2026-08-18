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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

رئیس سازمان ملی استاندارد: زیرساخت‌های آزمایشگاهی بوشهر توسعه می‌یابد

رئیس سازمان ملی استاندارد: زیرساخت‌های آزمایشگاهی بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر-رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ظرفیت‌های بوشهر در تولید، صنعت، تجارت و صادرات، از آمادگی این سازمان برای توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و اجرای برنامه‌های آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری در دیدار با استاندار بوشهر نیز ضمن تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر، بر اهمیت جایگاه این استان در حوزه‌های تولید، صنعت، تجارت و صادرات تأکید کرد.

وی نقش استاندارد را در ارتقای کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مهم دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کیفیت در استان تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تعامل و هماهنگی میان این سازمان و دستگاه‌های اجرایی استان را زمینه‌ساز رفع مؤثر مسائل و تسهیل فرآیندهای مرتبط با استاندارد عنوان کرد و از آمادگی سازمان برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و اجرای برنامه‌های آموزشی استاندارد در استان بوشهر خبر داد.

کد مطلب 6920559

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