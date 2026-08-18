خطر گرمازدگی و افزایش شدت گرما؛ تداوم رگبارهای تابستانه در ۲ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۷ مرداد) فعالان دریایی در استان هرمزگان توجه داشته باشند که تا روز پنجشنبه (۲۹ مرداد)، سواحل دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج خواهد بود و ارتفاع موج به ۱۵۰ سانتی‌متر می‌رسد.

وی افزود: توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک و صیادی و همچنین انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در مناطق مذکور خودداری شود؛ افزایش دما، به‌ویژه در نوار شمالی و نیمه شرقی کشور، همچنان ادامه دارد و ماندگاری هوای گرم تا روز پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود.

اصغری بیان کرد: به عنوان نمونه، در استان خراسان جنوبی و مناطقی همچون قائنات، زیرکوه، طبس و بیرجند، دمای هوا نسبت به شرایط عادی به‌طور میانگین ۳ تا ۵ درجه افزایش یافته است. بر این اساس، خطر گرمازدگی و احتمال افت ولتاژ برق وجود دارد.

وی گفت: همچنین در استان خراسان جنوبی، از روز پنجشنبه (۲۹ مرداد)، تا روز شنبه (۳۱ مرداد)، در نوار شرقی استان و شهرستان نهبندان، به‌دلیل وزش باد و وقوع طوفان گرد و خاک، هشدار در مرز سطح نارنجی صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: ضروری است نسبت به استحکام سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل شود.

وی درباره ناپایداری‌های موسمی نیز اظهار کرد: امروز بیشترین رگبارهای باران در جنوب غرب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رخ خواهد داد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در مناطقی همچون گوهران، سردشت، بشاگرد، اشکان و حاجی‌آباد هرمزگان، باید آمادگی لازم برای طغیان محلی و محدود رودخانه‌های فصلی در پی وقوع این رگبارهای باران وجود داشته باشد.