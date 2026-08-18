منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدارهای خود با مسئولان و مدیران ملی، اظهار کرد: در راستای پیگیری امور استان و توسعه و پیشرفت همهجانبه کرمانشاه، دیدارهایی با مسئولان مرتبط با حوزههای اقتصادی، تولید، تجارت و تأمین مالی انجام شد و مسائل مهم استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: نخستین دیدار با مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور انجام شد و در این نشست آخرین وضعیت پروژههای پتروشیمی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه پتروشیمی اسلامآباد غرب گفت: این پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلایل مختلف و شرایطی که کشور با آن مواجه بوده، روند اجرای آن با کندی همراه شده است؛ بنابراین در این دیدار تأکید شد که فعالیت اجرایی پروژه هرچه سریعتر از سر گرفته شود و شاهد شتاب گرفتن روند اجرای آن باشیم تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از این طرح باشیم.
حبیبی همچنین به پروژه پتروشیمی فدرا اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلیل مشکلات مالی با موانعی مواجه شده است که در دیدار با مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور، موضوع حل مشکلات مالی و اجرایی آن پیگیری شد.
وی ادامه داد: فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه نیز با ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و اگر شرایط خاص کشور و مشکلات موجود نبود، این پروژه تاکنون به بهرهبرداری رسیده بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه تصریح کرد: نیاز کشور، بخش صادرات و همچنین نیاز کشاورزان به تولیدات این مجموعه قابل توجه است و در این زمینه مشکلات ارزی وجود داشت که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور پیگیریهای لازم انجام شد تا این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود.
حبیبی گفت: با راهاندازی فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه، زمینه اشتغال حدود ۷۰۰ نفر فراهم خواهد شد و به همین دلیل تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه به دیدار خود با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد و افزود: یکی از مرزهای استان که سالهاست فعالیتی در آن صورت نمیگیرد، در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای بازگشایی آن انجام شد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی لازم از قبل انجام شده و امیدواریم حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده شاهد بازگشایی این مرز باشیم که میتواند در توسعه تجارت و افزایش مبادلات مرزی استان مؤثر باشد.
حبیبی همچنین گفت: موضوع بهرهمندی شهرستانهای گیلانغرب و قصرشیرین از قانون تجارت مرزی، مشکلات کارگزاران، تجار و بازرگانان و همچنین وضعیت زیرساختهای بازارچههای مرزی در این دیدار مطرح و پیگیری شد.
وی افزود: تلاش بر این است که زیرساختهای بازارچههای مرزی هرچه سریعتر ساماندهی شود تا زمینه افزایش صادرات و رونق فعالیتهای تجاری در مناطق مرزی استان فراهم شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار با مدیران بانکهای فعال اشاره کرد و گفت: در این دیدارها موضوع تسهیلاتی که از محل مصوبات سفر باید پرداخت شود و همچنین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و طرحهایی که میتوانند به ایجاد اشتغال منجر شوند، پیگیری شد.
حبیبی افزود: مدیران بانکهای فعال قولهایی برای تسریع در روند پرداخت این تسهیلات دادند و امیدواریم با عملیاتی شدن این وعدهها، شاهد افزایش پرداخت تسهیلات به شرکتها و متقاضیان واجد شرایط و در نتیجه تقویت تولید و اشتغال در استان باشیم.
کرمانشاه برای دومین سال متوالی شورای آموزش و پرورش برتر کشور شد
وی در ادامه با اشاره به انتخاب کرمانشاه برای دومین سال متوالی به عنوان استان برتر کشور در حوزه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: این موفقیت را ابتدا به فرهنگیان عزیز، دانشآموزان، خانوادههای آنان و مجموعه آموزش و پرورش استان تبریک میگویم؛ چرا که این جایگاه حاصل تلاش و زحمات معلمان، فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش است.
استاندار کرمانشاه افزود: اگر بخواهیم آینده یک سرزمین را بسازیم، باید از کلاس درس و تربیت انسان آغاز کنیم. آموزش و پرورش صرفاً دستگاهی برای انتقال دانش نیست، بلکه مهمترین نهادی است که هویت، اندیشه، مهارت و مسئولیتپذیری نسل آینده را شکل میدهد.
حبیبی با بیان اینکه مدرسه محل تمرین آینده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حکمرانی کشور است، گفت: معلم معمار اصلی این آینده است و شورای آموزش و پرورش نیز یک ساختار اداری صرف نیست، بلکه میتواند به عنوان یک ساختار قرارگاهی برای استفاده از همه ظرفیتهای انسانی و اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت عمل کند.
وی ادامه داد: مجموعه اقداماتی که در سال گذشته در استان انجام شد، زمینهساز انتخاب شورای آموزش و پرورش کرمانشاه به عنوان شورای برتر کشور شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بخشی از این اقدامات گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی، ۲۲۶ کلاس درس در مناطق کمبرخوردار استان راهاندازی شد و در حوزه ورزش دانشآموزی نیز شاهد رشد ۳۳ درصدی سرانه فضاهای ورزشی بودیم.
حبیبی افزود: در حوزه تربیت دینی و فرهنگی نیز مدرسه تخصصی قرآنی راهاندازی شد و در اجرای سیاست ملی توازن رشتهای، توسعه رشتههای فنی و حرفهای و ایجاد هنرستانهای جوار صنعت اقدامات قابل توجهی در استان انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تلاش شده است در همه شهرستانهای استان زمینه توسعه هنرستانهای جوار صنعت فراهم شود و در همین راستا سهم دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش با رشد سه درصدی به ۴۱ درصد افزایش یافته است.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: امیدواریم با استمرار این اقدامات و همراهی مجموعه فرهنگیان، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای استان، مسیر عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی و تربیت نسل توانمند و مسئولیتپذیر در کرمانشاه با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
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