به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حملات پراکنده به مواضع غیرنظامی و پرواز گسترده هواپیماهای آمریکایی در منطقه ادامه دارد.

خبرنگار المیادین در بغداد، بامداد امروز (شنبه) از شهادت ۳ نفر در حمله به منزل یک عضو گروه‌های مقاومت در خیابان الکراده در پایتخت عراق خبر داد و گفت که این حمله توسط یک پهپاد انجام شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق در محل حادثه حلقه امنیتی ایجاد کردند تا محل را بررسی و منطقه را ایمن کنند.

در ادامه حملات، خبرنگار شبکه المیادین از هدف قرار گرفتن یک کامیون حمل و نقل توسط یک پهپاد در منطقه الرصافه بغداد خبر داد و افزود که حملات به بغداد همچنین مناطق البلدیات و شهرک صدر را هدف قرار داده است.

همچنین صدای انفجارهایی در شرق پایتخت بغداد شنیده شد، در حالی که خبرنگار المیادین پرواز گسترده هواپیماهای آمریکایی را در منطقه ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، در شمال عراق، مجتمع فرهنگی «سید الشهداء» واقع در روستای خزنه از توابع ناحیه برطله در دشت نینوا در شرق موصل بمباران شد.

همچنین صدای حداقل ۴ انفجار در داخل پایگاه آمریکایی در اربیل شنیده شد که نشانه‌ ای از ادامه حملات علیه تأسیسات نظامی آمریکا در عراق است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که مقر تیپ ۴۰ حشد الشعبی در استان کرکوک در شمال عراق دیروز هدف حمله قرار گرفته است.

پیش از این، ۲۲ نفر در حمله هوایی آمریکا که بامداد پنجشنبه رخ داد و مواضع حشد الشعبی بین عکاشات و القائم در الانبار در غرب عراق را هدف قرار داد، به شهادت رسیده بودند.

مقاومت اسلامی درعراق در راستای حمایت از جمهوری اسلامی ایران و انتقام خون رهبر معظم و شهید آن، به عملیات نظامی خود علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه ادامه می‌دهد.