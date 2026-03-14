حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرستان نکا در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: مردم مؤمن، روزه‌دار و ولایتمدار این شهرستان همگام با ملت بزرگ ایران و دیگر آزادگان جهان با حضور پرشور در این راهپیمایی، حمایت خود از آرمان فلسطین و مسجدالاقصی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز تجدید پیمان امت اسلامی با آرمان آزادی قدس شریف و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی است و حضور گسترده مردم در این روز پیام روشنی از وحدت و استکبارستیزی ملت ایران به جهان مخابره کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا ادامه داد: مردم شهرستان نکا با لبیک به فرمان امامین انقلاب و همصدا با امت اسلامی در سراسر جهان، فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با اشغالگری صهیونیست‌ها را سر دادند.

حجت‌الاسلام فعالی همچنین از همکاری و همراهی اقشار مختلف در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، امام جمعه، فرماندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، روحانیون، فرهنگیان، دانش‌آموزان، هیئت‌های مذهبی، مداحان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و همه مردم مؤمن و انقلابی شهرستان نکا که در خلق این حضور باشکوه نقش داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی نشان‌دهنده پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب، دفاع از مظلومان و مقابله با استکبار جهانی است.