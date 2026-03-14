۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۴۳

حضور پرشور مردم نکا در راهپیمایی قدس جلوه‌ای از وحدت بوده است

حضور پرشور مردم نکا در راهپیمایی قدس جلوه‌ای از وحدت بوده است

نکا - رئیس اداره تبلیغات اسلام نکا با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: مردم روزه‌دار و ولایتمدار این شهرستان با حضور پرشور خود، جلوه‌ای از وحدت را به نمایش گذاشتتند.

حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرستان نکا در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: مردم مؤمن، روزه‌دار و ولایتمدار این شهرستان همگام با ملت بزرگ ایران و دیگر آزادگان جهان با حضور پرشور در این راهپیمایی، حمایت خود از آرمان فلسطین و مسجدالاقصی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز تجدید پیمان امت اسلامی با آرمان آزادی قدس شریف و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی است و حضور گسترده مردم در این روز پیام روشنی از وحدت و استکبارستیزی ملت ایران به جهان مخابره کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا ادامه داد: مردم شهرستان نکا با لبیک به فرمان امامین انقلاب و همصدا با امت اسلامی در سراسر جهان، فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با اشغالگری صهیونیست‌ها را سر دادند.

حجت‌الاسلام فعالی همچنین از همکاری و همراهی اقشار مختلف در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، امام جمعه، فرماندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، روحانیون، فرهنگیان، دانش‌آموزان، هیئت‌های مذهبی، مداحان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و همه مردم مؤمن و انقلابی شهرستان نکا که در خلق این حضور باشکوه نقش داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی نشان‌دهنده پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب، دفاع از مظلومان و مقابله با استکبار جهانی است.

کد خبر 6774187

