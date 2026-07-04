حجت‌الاسلام حسینعلی فعالیدر گفت وگو با خبرنگار مهر از تدارک ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت «امام شهید» در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با مشارکت نهادهای فرهنگی و انقلابی و حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه راهپیمایی «خونخواهی امام شهید» هر شب از ساعت ۲۱ از مسجد جامع نکا آغاز خواهد شد، افزود: نماز لیلةالدفن نیز در پایان راهپیمایی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در میدان جانبازان اقامه می‌شود.

فعالی ادامه داد: همزمان با مراسم تدفین، راهپیمایی مردمی دیگری نیز صبح پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۰ از میدان جانبازان به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان نکا تصریح کرد: مراسم بزرگداشت «امام شهید» نیز صبح جمعه ۱۹ تیرماه از ساعت ۱۰ در مصلای امام خمینی(ره) نکا با حضور مردم ولایتمدار شهرستان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از ۱۵ تیرماه تا چهلم پس از تدفین، هر شب ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مساجد شهرستان نکا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام فعالی با دعوت از مردم برای حضور در این آیین‌ها، اظهار امیدواری کرد که این برنامه‌ها جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.