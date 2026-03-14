پیام قدردانی استاندار البرز از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام مجتبی عبداللهی استاندار البرز به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

مردم شریف، بصیر و سلحشور استان البرز؛ امروز شکوهی ماندگار و دشمن‌شکن را رقم زدند.

حضور حماسی شما مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی یوم‌الله قدس سال ۱۴۰۴، بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان این ملت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، گسستنی نیست. امروز خیابان‌های تمامی شهرستان‌های استان، زیر گام‌های استوار مردان و زنانی بود که با درک دقیق از «شرایط حساس کنونی» صحنه‌هایی از غیرت و دشمن‌شناسی را خلق کردند.

در برهه‌ای که بدخواهان نظام و رژیم رو به زوال صهیونیستی، با تکیه بر ابزارهای بدخواهانه و جنایتکارانه، خیال باطل تضعیف اراده ملت ایران را در سر می‌پروراندند، شما با «هوشمندی» و «بصیرت انقلابی» خود، خط بطلانی بر تمامی محاسبات دشمن کشیدید. فریادهای رسای شما در حمایت از مظلومان غزه و لبنان و بیعت مجدد با مقتدای حکیم امت، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نشان داد که راه شهیدان سرافراز و آرمان آزادی قدس شریف، با قدرتی مضاعف ادامه دارد.

اینجانب به عنوان خادم شما در استان البرز، در برابر عظمت این حضور و روحیه جان‌فشانی‌تان سَرِ تعظیم فرود آورده و از یکایک شما هم‌استانی‌های عزیز، آحاد مردم در صفوف فشرده، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، نخبگان، جوانان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این حماسه عظیم، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون شما ملت غیور را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

مجتبی عبداللهی

استاندار البرز