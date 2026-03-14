به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز شنبه ۲۳ اسفندماه، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و بارش برف و باران در محورهای استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر ترافیک در جاده در مسیر شمال به جنوب سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده حدفاصل نارنجستان تا سه‌راهی چلاو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج ترافیک نیمه‌سنگین مشاهده می‌شود.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، تردد روان گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. با این حال در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش برف و باران گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از انسداد برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده است.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.