رمزگذاری چت های خصوصی در اینستاگرام حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ،این پلتفرم به زودی رمزگذاری سربه سر را از ویژگی پیام های مستقیم(دایرکت) حذف می کند.

این تغییر در یک از به روز رسانی های صفحه وب«هلپ سنتر» آشکار شد.

آپدیت مذکور تایید می کند اینستاگرام قابلیت رمزگذاری سربه سر برای پیام های خصوصی در هشتم می ۲۰۲۶ میلادی را متوقف می کند. کاربرانی که چت هایشان تحت تاثیر این تغییر قررا می گیرد، دستوراتی برای دانلود گفتگوها و محتواهای داخل چت دریافت می کند.

به نظر می رسد اکنون اینستاگرام در جهت مخالف حفاظت از داده ها فعالیت می کند.

این پلتفرم به کاربران هشدار داده قبل از آغاز تغییرات پیام هایشان را استخراج می کنند.

این شرکت همچنین اعلام کرد کاربرانی که چت هایشان تحت تاثیر این امر قرار می گیرد دستوراتی را مشاهده می کنند که به آنها نشان می دهد چگونه قبل از پایان مهلت داده هایشان را ذخییره کنند. علاوه بر آن اینستاگرام هشدار داد برخی کاربران لازم است نخست اپ را به روز رسانی کنند.

در به روز رسانی مذکور مشخص نشده چه تعداد کاربر به چت های رمزگذاری شده متکی هستند.