به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این اپ که در اسپانیا و ایتالیا قابل دسترس است به کاربران امکان می دهد عکس هایی ناپدید شونده را با دوستانشان به اشتراک بگذارند . این عکس ها فقط تا ۲۴ ساعت قابل مشاهده هستند.

کاربران با کمک اپ مذکور می توانند با یک ضربه عکس بگیرند و اجازه اصلاح آن را ندارند. «اینستنتس» اجازه آپلود عکس از دوربین را نمی دهد و کاربران فقط می توانند محتوا را از طریق دوربین داخل اپ ثبت کنند و به اشتراک بگذارند. هرچند افراد می توانند متن هایی به عکس های خود در اپ بیفزایند، اما نمی توان آنها را بعدا ادیت کرد.

«اینستنتس» برخلاف اینستاگرام که محتوایی محافظت شده و شسته رفته تحویل می دهد برای عکس هایی سریع وواقعی طراحی شده است. این اپ ایده هایی را از پلتفرم های دیگر مانند اسنپ چت، «لاکت»، «بی ریل»گرفته تا روی محتوای واقعی تمرکز کند.

باید اشاره کرد اینستاگرام مشغول آزمایش «اینستنتس»به عنوان یک ویژگی داخل اپ برای برخی مناطق جهان است.

سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای گفت: برای اینکه روش‌های کم‌فشار برای ارتباط با دوستان به افراد ارائه دهیم، در حال آزمایش اپلیکیشنی به نام «اینستنتس» هستیم تا عکس‌ها و ویدیوهای معمولی را در لحظه به اشتراک بگذاریم. ما در حال بررسی نسخه‌های مختلف آن هستیم تا ببینیم کاربران چه چیزی را دوست دارند.