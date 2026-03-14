موافقت کمیسیون ماده پنج با طرح تفصیلی اراضی خاوران۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حل مشکل اراضی خاوران ۲، یکی از اولویت‌های مورد تاکید بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی بود که با پیگیری وی، به عنوان اولویت در کمیسیون مطرح شد.

در نشست امروز شنبه ۲۳ اسفند، پس از بحث و بررسی، طرح تفصیلی خاوران ۲ مورد تصویب اعضای کمیسیون ماده ۵ استان قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد، موضوع جهت طی مراحل قانونی و تأیید نقشه‌های پیشنهادی مشاور به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.

با نهایی شدن این مصوبه، شهرداری تبریز می‌تواند نسبت به تفکیک اراضی و اقدامات عمرانی دیگر، اقدام نماید.

به این ترتیب، یکی از مشکلات سی‌ساله مردم تبریز، بعد از سال‌ها، مرحله به مرحله با پیگیری استاندار گره‌گشایی و به تصویب نهایی رسید.