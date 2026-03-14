حضور ملت ایران در میدان تا پیروزی حق علیه باطل ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در بیانیه ای اعلام کردند که اجتماع بزرگ روز قدس نشان داد که ملت ما اجازه نمی دهد خون پاک شهیدانش که برای عزت، اقتدار و تمامیت ارضی این سرزمین جان خویش را تقدیم نموده اند، پایمال شود و این حضور تا پیروزی حق علیه باطل در میدان ادامه دارد.

متن بیانیه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز قدس نمایش برتری قدرت و اراده ملت عزیز و شریف ایران بر قدرت های پوشالی که توهم قدرت نظامی آنها باعث انجام تصمیماتی گردید که نتیجه آن ثبت و درج نام ننگینشان با خواری و خفت در تاریخ است.

اجتماع بزرگ روز جهانی قدس نشان داد که ایران برای ملت آن است، ملتی که به آرمان های خود متعصب و غیرتمند است و اجازه نمی دهد خون پاک شهیدانش که برای عزت، اقتدار و تمامیت ارضی این سرزمین جان خویش را تقدیم نموده‌اند، پایمال شود.

حضور شجاعانه امروز ملت بصیر و فهیم ایران نشان داد که دشمنان قسم خورده ایران بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شده اند و این حضور بار دیگر معادلات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا که افسارش در دستان آن رژیم افتاده را برهم زد تا زمان شکست این دشمنان دیرینه ملت ایران، تعجیل شود.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از ملت دلیر و همدل ایران اسلامی که ایران را جان خویش می دانند، لیکن با تکیه بر جایگاه ذاتی این کمیسیون بر خود تکلیف می داند تا در این اجتماع تاریخی به مجاهدان پرتلاش سلامت اشاره نماید و از آنجا که شاهد مجاهدت و ایثار کادر سلامت در دو جبهه است، از سویی با جان و دل پای سلامت مردم به صورت شبانه روزی که تاکنون شهدا و جانبازانی نیز تقدیم نموده اند و از سوی دیگر با حضور در میدان، صحنه و اجتماعات دشمن شکن می درخشند، به صورت ویژه از این جانفشانی های این عزیزان تشکر و قدردانی نماید.

این کمیسیون ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای مظلوم رمضان، مخصوصاً سید و سالار شهیدان ایران، حضرت آیت الله الامام شهید سید علی خامنه ای (رضوان الله)، شهدای دانش آموز میناب که ستارگان درخشان آسمان شهادت رمضان هستند و همه فرزندان ایران مقتدر که پای امنیت و سلامت این کشور حاضر شده اند، از کادر سلامت که مجاهدت های آنان، از حضور در مراکز سلامت تا میادین و خیابان ها، در کنار رزمندگان اسلام تاریخ را با نام خویش مزین نمودند، کمال تشکر و قدردانی می نماید.

این حضور ملت ایران در میدان تا پیروزی حق علیه باطل ادامه خواهد داشت تا تاریخ نام این مردمان قهرمان و صبور این کشور را همانطور که نیک است، در تاریخ با اوصافی نیکوتر ثبت کند.