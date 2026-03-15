https://mehrnews.com/x3bBvv ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰ کد خبر 6774371 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰ وقوع انفجار در اطراف تبریز تبریز- عصر یکشنبه صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه در پی تجاوز هوایی آمریکایی-اسرائیلی، صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده شد. کد خبر 6774371
