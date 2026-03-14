سردار شکارچی: ناوآبراهام لینکلن از دور عملیات خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در گفت‌وگویی اظهار کرد: در میدان عمل دیدیم و ثابت شد که آمریکا سال‌ها به بهانه ایجاد امنیت در منطقه، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی متعددی ایجاد کرده است؛ اما از همین پایگاه‌ها علیه امنیت منطقه و منافع ملت‌های مسلمان استفاده می‌کند. امروز آشکار شده که هدف اصلی از ایجاد این پایگاه‌ها، تسلط بر منطقه و غارت منابع کشورهای مسلمان بوده است.

وی افزود: ارتشی که سال‌ها به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی معرفی می‌شد، امروز زمین‌گیر شده و تلفات سنگینی متحمل شده است. بسیاری از زیرساخت‌هایی که آمریکا طی دهه‌ها در منطقه برای آن سرمایه‌گذاری کرده بود، اکنون دچار آسیب و ویرانی شده‌اند. تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شده‌اند و حتی برخی شهروندان غیرنظامی آمریکا نیز به دلیل ناامنی منطقه را ترک کرده‌اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: وقتی آمریکایی‌ها حتی توان دفاع از خود را ندارند، چگونه کشورهای مسلمان می‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند که امنیت منطقه، آبراه‌های بین‌المللی و منابع انرژی را تأمین کنند؟

سردار شکارچی تصریح کرد: در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد که ادعای آمریکا درباره قدرتمندترین ارتش جهان، بیشتر یک جنگ روانی و شناختی بود. آن‌ها با تبلیغات تلاش می‌کردند خود را ابرقدرتی شکست‌ناپذیر معرفی کنند، اما در میدان عمل نشان دادند که این ادعاها پشتوانه واقعی ندارد.

وی تأکید کرد: اگر کشورهای مسلمان دست به دست هم بدهند، هم امنیت منطقه را تأمین خواهند کرد و هم دشمنان اسلام و بشریت را شکست خواهند داد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه به یکی از ناوهای پیشرفته آمریکا اشاره کرد و گفت: سال‌ها این ناو را به‌عنوان پیشرفته‌ترین ناو جهان معرفی می‌کردند و با نام آن تلاش داشتند در منطقه ایجاد وحشت کنند تا بتوانند منابع ملت‌های مسلمان را غارت کنند. اما امروز همه دیدند که این ناو چه عملکردی داشت.

وی افزود: خود آمریکایی‌ها اذعان کردند که این ناو در پی حمله قدرتمندانه نیروهای مسلح ایران آسیب جدی دید و ناچار شد کیلومترها از منطقه عملیاتی در آب‌های اقیانوس هند فاصله بگیرد و عقب‌نشینی کند. این همان ناوی است که سال‌ها درباره قدرت آن تبلیغ می‌کردند.

سردار شکارچی گفت: امروز مردم جهان آثار برخورد ایران با تجهیزات پیشرفته آمریکایی و ارتش تا دندان مسلح این کشور را مشاهده کرده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مسلمان و همسایه، هیچ‌گاه قصد تعرض به کشورهای منطقه را نداشته و نخواهد داشت. اما وقتی دشمن از سرزمین‌های جهان اسلام به‌عنوان پایگاهی برای حمله به ایران و منابع منطقه استفاده می‌کند، طبیعی است که ایران با قدرت از خود دفاع کند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خطاب به کشورهای منطقه گفت: کشورهای مسلمان باید سرزمین‌های خود را از حضور ارتش آمریکا پاک کنند. اگر کشورهای منطقه دست به دست هم بدهند و آمریکایی‌ها بساط خود را از غرب آسیا جمع کنند، امنیت پایدار در منطقه برقرار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها مدعی هستند که نقاط زیادی را در ایران هدف قرار داده‌اند، اما بخش زیادی از این نقاط مربوط به زیرساخت‌های غیرنظامی و مردم بوده است؛ همان مردمی که آن‌ها ادعای حمایت از آن‌ها را داشت.

سردار شکارچی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده در حملات اخیر گفت: بخش‌هایی از تخریب‌ها مربوط به اماکن عمومی و زیرساخت‌های خدماتی از جمله مدارس، ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات‌رسان به مردم بوده است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با توکل به خداوند متعال و با اتکا به حمایت مردم مقاوم، شجاع و صبور ایران قادر است همه این خسارت‌ها را بازسازی کند و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را دوباره احیا نماید.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: آنچه قابل بازسازی نیست، آبرو و اعتبار از دست‌رفته آمریکاست. قدرت پوشالی آمریکا و ارتش متزلزل و ورشکسته این کشور، همچنین بی‌پناهی رژیم صهیونیستی، مسائلی نیست که بتوان آن‌ها را بازسازی کرد.

وی تصریح کرد: اعتماد کاذبی که آمریکا تلاش کرده بود در منطقه ایجاد کند نیز امروز از میان رفته است و دیگر قابل احیا نخواهد بود.

سردار شکارچی با ابراز اطمینان از آینده تحولات منطقه گفت: به فضل الهی و با توکل بر خداوند متعال، مردم ایران و ملت‌های مسلمان منطقه طعم پیروزی را خواهند چشید و به چشم خود شکست و تزلزل آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهند دید.

سردار شکارچی در پاسخ سوالی درباره وضعیت ناو آمریکایی «آبراهام لینکلن» گفت: بر اساس اظهارات خود مقامات و نظامیان آمریکایی و همچنین گزارش‌های منتشرشده در برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی، این ناو آسیب جدی دیده و از دور عملیاتی خارج شده است و در حال فاصله گرفتن از منطقه عملیاتی است.