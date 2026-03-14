۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

سردار شکارچی: ناوآبراهام لینکلن از دور عملیات خارج شد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به یکی از ناو آبراهام لینکلن اشاره کرد و گفت: سال‌ها این ناو را به‌عنوان پیشرفته‌ترین ناو جهان معرفی می‌کردند اما امروز همه دیدند که این ناو چه عملکردی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در گفت‌وگویی اظهار کرد: در میدان عمل دیدیم و ثابت شد که آمریکا سال‌ها به بهانه ایجاد امنیت در منطقه، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی متعددی ایجاد کرده است؛ اما از همین پایگاه‌ها علیه امنیت منطقه و منافع ملت‌های مسلمان استفاده می‌کند. امروز آشکار شده که هدف اصلی از ایجاد این پایگاه‌ها، تسلط بر منطقه و غارت منابع کشورهای مسلمان بوده است.

وی افزود: ارتشی که سال‌ها به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی معرفی می‌شد، امروز زمین‌گیر شده و تلفات سنگینی متحمل شده است. بسیاری از زیرساخت‌هایی که آمریکا طی دهه‌ها در منطقه برای آن سرمایه‌گذاری کرده بود، اکنون دچار آسیب و ویرانی شده‌اند. تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شده‌اند و حتی برخی شهروندان غیرنظامی آمریکا نیز به دلیل ناامنی منطقه را ترک کرده‌اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: وقتی آمریکایی‌ها حتی توان دفاع از خود را ندارند، چگونه کشورهای مسلمان می‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند که امنیت منطقه، آبراه‌های بین‌المللی و منابع انرژی را تأمین کنند؟

سردار شکارچی تصریح کرد: در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد که ادعای آمریکا درباره قدرتمندترین ارتش جهان، بیشتر یک جنگ روانی و شناختی بود. آن‌ها با تبلیغات تلاش می‌کردند خود را ابرقدرتی شکست‌ناپذیر معرفی کنند، اما در میدان عمل نشان دادند که این ادعاها پشتوانه واقعی ندارد.

وی تأکید کرد: اگر کشورهای مسلمان دست به دست هم بدهند، هم امنیت منطقه را تأمین خواهند کرد و هم دشمنان اسلام و بشریت را شکست خواهند داد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه به یکی از ناوهای پیشرفته آمریکا اشاره کرد و گفت: سال‌ها این ناو را به‌عنوان پیشرفته‌ترین ناو جهان معرفی می‌کردند و با نام آن تلاش داشتند در منطقه ایجاد وحشت کنند تا بتوانند منابع ملت‌های مسلمان را غارت کنند. اما امروز همه دیدند که این ناو چه عملکردی داشت.

وی افزود: خود آمریکایی‌ها اذعان کردند که این ناو در پی حمله قدرتمندانه نیروهای مسلح ایران آسیب جدی دید و ناچار شد کیلومترها از منطقه عملیاتی در آب‌های اقیانوس هند فاصله بگیرد و عقب‌نشینی کند. این همان ناوی است که سال‌ها درباره قدرت آن تبلیغ می‌کردند.

سردار شکارچی گفت: امروز مردم جهان آثار برخورد ایران با تجهیزات پیشرفته آمریکایی و ارتش تا دندان مسلح این کشور را مشاهده کرده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مسلمان و همسایه، هیچ‌گاه قصد تعرض به کشورهای منطقه را نداشته و نخواهد داشت. اما وقتی دشمن از سرزمین‌های جهان اسلام به‌عنوان پایگاهی برای حمله به ایران و منابع منطقه استفاده می‌کند، طبیعی است که ایران با قدرت از خود دفاع کند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خطاب به کشورهای منطقه گفت: کشورهای مسلمان باید سرزمین‌های خود را از حضور ارتش آمریکا پاک کنند. اگر کشورهای منطقه دست به دست هم بدهند و آمریکایی‌ها بساط خود را از غرب آسیا جمع کنند، امنیت پایدار در منطقه برقرار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها مدعی هستند که نقاط زیادی را در ایران هدف قرار داده‌اند، اما بخش زیادی از این نقاط مربوط به زیرساخت‌های غیرنظامی و مردم بوده است؛ همان مردمی که آن‌ها ادعای حمایت از آن‌ها را داشت.

سردار شکارچی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده در حملات اخیر گفت: بخش‌هایی از تخریب‌ها مربوط به اماکن عمومی و زیرساخت‌های خدماتی از جمله مدارس، ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات‌رسان به مردم بوده است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با توکل به خداوند متعال و با اتکا به حمایت مردم مقاوم، شجاع و صبور ایران قادر است همه این خسارت‌ها را بازسازی کند و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را دوباره احیا نماید.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: آنچه قابل بازسازی نیست، آبرو و اعتبار از دست‌رفته آمریکاست. قدرت پوشالی آمریکا و ارتش متزلزل و ورشکسته این کشور، همچنین بی‌پناهی رژیم صهیونیستی، مسائلی نیست که بتوان آن‌ها را بازسازی کرد.

وی تصریح کرد: اعتماد کاذبی که آمریکا تلاش کرده بود در منطقه ایجاد کند نیز امروز از میان رفته است و دیگر قابل احیا نخواهد بود.

سردار شکارچی با ابراز اطمینان از آینده تحولات منطقه گفت: به فضل الهی و با توکل بر خداوند متعال، مردم ایران و ملت‌های مسلمان منطقه طعم پیروزی را خواهند چشید و به چشم خود شکست و تزلزل آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهند دید.

سردار شکارچی در پاسخ سوالی درباره وضعیت ناو آمریکایی «آبراهام لینکلن» گفت: بر اساس اظهارات خود مقامات و نظامیان آمریکایی و همچنین گزارش‌های منتشرشده در برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی، این ناو آسیب جدی دیده و از دور عملیاتی خارج شده است و در حال فاصله گرفتن از منطقه عملیاتی است.

هادی رضایی

