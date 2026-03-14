بلومبرگ: جنگ با ایران جذابیت مالی دبی را زیر سؤال برد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که تا پیش از این دبی به عنوان پایتخت اقتصادی امارات و مقصد اصلی بانکداران خصوصی و ثروتمندان آسیایی شناخته می‌شد، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تصویر این شهر به عنوان یک مرکز مالی امن و باثبات را با تردید مواجه کرده است.

تا اواخر فوریه سال جاری، موج مهاجرت فعالان حوزه مدیریت ثروت و بانکداران خصوصی به امارات متحده عربی با سرعت قابل توجهی ادامه داشت؛ جایی که وجود مشتریان ثروتمند، معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های اجاره پایین‌تر نسبت به مراکزی مانند سنگاپور، آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده بود. اما با آغاز جنگ در خاورمیانه، این روند با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، برخی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان از جمله «گلدمن ساکس» و «سیتی‌گروپ» به کارکنان خود در امارات هشدار داده‌اند که از حضور در دفاتر خودداری کنند. همچنین برخی دیگر از مؤسسات مالی گزینه خروج موقت کارکنان از این کشور را مطرح کرده‌اند، هرچند میزان استقبال از این پیشنهاد تاکنون محدود بوده است.

این تحولات موجب افزایش نگرانی در میان مشتریان ثروتمند شده است. به گفته مشاوران مالی، برخی سرمایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود در خاورمیانه را به تعویق انداخته‌اند و برخی دیگر در حال بررسی کاهش سهم سرمایه‌گذاری خود در این منطقه در صورت تداوم درگیری‌ها هستند.

برآوردهای «گروه مشاوره بوستون» نشان می‌دهد که ارزش دارایی‌های خارجی ثبت‌شده در امارات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است. طی سال‌های اخیر دبی موفق شده شمار زیادی از ثروتمندان کشورهای آسیایی از جمله هند، چین و اندونزی را جذب کند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم از ۲۲۷۰ مؤسسه تأسیس‌شده در امارات متعلق به مالکان آسیایی است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مهم سرمایه‌های آسیایی در اقتصاد این کشور است. تحلیلگران معتقدند معکوس شدن این روند می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی برای امارات به همراه داشته باشد.

در صورت انتقال سرمایه‌ها از امارات، سنگاپور و هنگ‌کنگ به عنوان مهم‌ترین گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاران مطرح هستند.

در همین راستا «نیک شائو» مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه «آنام کپیتال» در هنگ‌کنگ اعلام کرد برخی سرمایه‌گذاران آسیایی در حال بازنگری در تصمیمات خود هستند و ممکن است سرمایه‌هایشان را به هنگ‌کنگ یا سنگاپور منتقل کنند.

با این حال برخی منابع بانکی می‌گویند بخشی از مشتریان همچنان تمایل دارند در امارات باقی بمانند. یکی از دلایل این موضوع قوانین سخت‌گیرانه‌تر سنگاپور در زمینه احراز هویت و بررسی منشأ ثروت است که برای برخی مشتریان و بانکداران چالش‌برانگیز محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان، فرآیند افتتاح حساب و مدیریت سرمایه در دبی نسبت به سنگاپور ساده‌تر است. در همین حال «الوین تان» وزیر تجارت و صنعت سنگاپور اعلام کرده مراکز مالی مانند دبی و هنگ‌کنگ می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و سنگاپور نیز اقدامات مختلفی برای جذب سرمایه و کسب‌وکارها انجام داده است.

بلومبرگ در پایان گزارش خود می‌نویسد با توجه به پیام‌های متفاوت آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره مدت زمان ادامه جنگ، بسیاری از افرادی که خانواده و سرمایه در خاورمیانه دارند اکنون با تصمیم دشواری برای ماندن یا ترک این منطقه روبه‌رو هستند.