اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ ماجرای جنگ ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

رویترز : تولیدات صنعتی آمریکا در آخرین ماه سال گذشته میلادی ۴ دهم درصد کاهش یافت.

سی بی سی : خروج سرمایه از چین در سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۱۱۰.۳ میلیارد دلار به عنوان یک رکورد جدید در این کشور محسوب می شود.

بلومبرگ : دور زدن تحریم‌ها برای اوکراین معادل ۵ دهم تا ۷ دهم تولید ناخالص داخلی این کشور هزینه دارد.

آسوشیت پرس : چین رسما فعالیت «بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا» را آغاز کرد.

بلومبرگ : جنگ ارزی در میان سبدهای اصلی ارز در جهان نمایان شده است.

رویترز : آلمان به اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که کمک مالی بیشتری به پناهندگان شود.

بلومبرگ : ایران اولین هواپیماهای ایرباس خود را در ماه جولای (تیرماه سال آینده) تحویل می گیرد.

خبرگزاری فرانسه : رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۶.۹ درصد به عنوان ضعیف ترین عملکرد اقتصادی این کشور در ۲۵ سال اخیر محسوب می شود.

بلومبرگ : با برداشته شدن تحریم‌ها از ایران، شاخص بورس کشورهای خاورمیانه کاهش یافت و بورس عربستان سقوط کرد.

رویترز : در صورت پیروز شدن «دونالد ترامپ» در انتخاباتی آتی ریاست جمهوری آمریکا، سرمایه گذاران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید میلیاردها دلار پول خود را از آمریکا به دلیل قانون ضد اسلامی «دونالد» خارج کنند.

سی ان بی سی : ارزش دلار هنگ کنگ به کمترین رقم در بیش از ۴ سال اخیر رسیده است.

رویترز : صنایع پایه عربستان در یک سال و نیم اخیر به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، متحمل ضرر هنگفتی شده اند.

نیکی : نقش بانک‌های مرکزی در ایجاد بازارهای مالی، حیاتی است.

رویترز : مقامات پالایشگاه «هلنیک پترولیوم» بزرگترین شرکت نفت یونان روز جمعه با مقامات نفتی ایران دیدار خواهند داشت.

عربین بیزینس : دستمزد کارگران در امارات بسیار ناچیز و نمی توانند پس انداز کنند.