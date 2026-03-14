تلگراف: هگست نقش سپر سیاسی برای ترامپ دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه تلگراف گزارش داد، برخی از منابع آگاه معتقدند که ترامپ ممکن است از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به عنوان یک «سپر انسانی سیاسی» در جریان جنگ با ایران استفاده کند.

در این گزارش آمده است، هگست در مصاحبه‌های خود به صورت یک شخص متخاصم ظاهر می‌شود و مدعی شکست دشمن شده و می گوید که جنگ تازه شروع شده است. در مقابل گاهی اوقات شنیده‌ایم که ترامپ با لحنی معتدل‌تر یا حتی متناقض صحبت می‌کند و می‌گوید که این درگیری ممکن است به زودی پایان یابد.

تلگراف اضافه کرد، مسئولان سابق دولت آمریکا بر این باورند که این تفاوت لحن ممکن است عمدی باشد؛ اگر جنگ مورد حمایت مردم قرار نگیرد یا به صورت بدی پیش برود هگست بار انتقادات را به دوش خواهد کشید و در نتیجه از نظر سیاسی ترامپ تحت حفاظت قرار می گیرد.