سی ان ان تشریح کرد: ۷ دلیل شکست آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، استیون کالینسون روزنامه نگار آمریکایی در مطلبی در وب‌سایت شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که نگاه به تحولات جنگی نشان می دهد که آمریکا در جنگ با ایران پیروز نشده است.

وی ضمن تشریح ۷ دلیل برای شکست یا عدم پیروزی در این جنگ، به دلیل اول اشاره کرده و افزود که پیچیدگی های زیادی وجود دارد که روایت دونالد ترامپ مبنی بر پیروزی در این جنگ را کاملا غیر واقعی نشان می دهد و ثابت می کند که ترامپ در اوضاع سختی قرار دارد و روند جنگ و تبعات منطقه ای و بین المللی آن، به صورت تدریجی از کنترل او خارج می شود.

بر اساس این گزارش، دلیل دوم در تصمیم ایران برای بستن تنگه هرمز خود را نشان می دهد که یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی برای انتقال نفت در جهان است، به ویژه اینکه بازگشایی آن با زور کار آسانی نیست. این اقدام قیمت نفت و سوخت را در سطح جهانی به شدت افزایش داد و هزینه‌های بیمه کشتی‌ها را بالا برد.

دلیل سوم بر این شکست- به اعتقاد نویسنده - این است که ادامه فعالیت نهادهای رسمی ایران به صورت نسبتاً عادی، محاسبات آمریکا در مورد سقوط یا فروپاشی ایران را با شکست مواجه کرده است و انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران، راه این امید واشنگتن را بسته است.

دلیل چهارم در عدم توانایی واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در زمان مناسب خود است. این در حالی است که با وجود تمایل احتمالی رژیم صهیونیستی به طولانی شدن جنگ، آمریکا با توجه به محاسبات سیاسی دونالد ترامپ و نزدیک شدن به زمان انتخابات در این کشور علاقه ای به فرسایشی شدن این روند ندارد.

سی ان ان، پرونده هسته‌ای ایران را به عنوان دلیل پنجم در شکست آمریکا در جنگ می داند و می افزاید که گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تهران هنوز ذخایر اورانیوم با غنای بالا را در اختیار دارد و توانایی این کشور برای از سرگیری برنامه هسته‌ای، به طور کامل از بین نرفته است.

کالینسون، دلیل ششم را در مورد احتمال هایی دانست که از وقوع خیزش مردمی علیه حاکمیت ایران مطرح می شد؛ آرزویی که نه تنها تاکنون محقق نشده، بلکه سناریوی محتمل‌تر این است که حاکمیت ایران پس از پایان حملات، کنترل اوضاع را بهتر از گذشته در دست بگیرد و اهداف سیاسی جنگ ترامپ را بیش از پیش دور از دسترس قرار دهد.

این گزارش، دلیل هفتم را در جبهه داخلی آمریکا جستجو می کند؛ جایی که برخی از پیامدهای امنیتی جنگ، با وقوع حوادث خشونت‌آمیز در داخل آمریکا بروز کرده‌اند و گمان می‌رود با تنش‌های ناشی از جنگ افزایش پیدا کند. افزایش قیمت سوخت و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ نیز ممکن است بر روحیه عمومی رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد و به کاهش محبوبیت جمهوری خواهان منجر شود.

سی ان ان در پایان بزرگترین چالش ترامپ را در این نکته دانست که وی چگونه می تواند این درگیری را به گونه‌ای پایان دهد که بتوان آن را در بر ابر افکار عمومی به عنوان یک پیروزی نشان داد.