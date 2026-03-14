دارابی: خسارت های مردم ایلام در حال ارزیابی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح شنبه در جلسه بررسی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی صهیونیستی–آمریکایی بنیاد مسکن اظهار کرد: در این جلسه موضوعاتی از جمله نحوه تشکیل پرونده متقاضیان، بررسی خسارات وارده به منازل مسکونی و تجاری، و وضعیت واحدهای احداثی در مناطق آسیبدیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بر لزوم ارزیابی دقیق و کارشناسی خسارات تأکید کرد و گفت: کلیه خسارات وارد شده باید به صورت کارشناسی و با سرعت بررسی و ثبت شود تا مردم در کوتاهترین زمان ممکن خسارت خود را دریافت کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام نیز گزارشی از روند بازسازی مناطق جنگزده ارائه کرد و به تشریح عملکرد بنیاد در زمینه ارزیابی خسارات، تشکیل پروندهها و اجرای برنامههای بازسازی پرداخت.
حبیبالله محبی همچنین گزارشی از فعالیت ستادهای بازسازی شهرستانها و میزان پیشرفت اقدامات ارائه داد.
