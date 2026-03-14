سامانه بارشی جدید در راه خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی با بیان اینکه بارش ها تا صبح روز پنجشنبه هفته جاری ادامه دارد، اظهار کرد: سامانه بارشی جدید در راه استان است و خراسان رضوی در روزهای پایانی سال هوای بارانی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: سامانه ناپایدار فعلی تا اوایل امشب (۲۳ اسفندماه) در سطح استان خراسان رضوی به‌ خصوص در نیمه شمالی فعال است.

وی اضافه کرد: اوایل صبح فردا (۲۴ اسفندماه) نیز مه‌گرفتگی و محدودیت دید در استان خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

حکمی ادامه داد: از فردا تا عصر دوشنبه وضعیت جوی استان پایدار است اما از اواخر روز دوشنبه سامانه ناپایدار بارشی همراه با افزایش سرعت باد از غرب وارد استان خراسان رضوی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای منفی ۲ درجه و سبزوار با ۱۹ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

به گفته وی، دمای هوای مشهد نیز دیروز بین منفی یک و ۱۹ درجه در نوسان بود و دمای هوای روزانه امروز نیز پنج درجه پیش‌بینی شده است.