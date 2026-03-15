هوای خراسان رضوی گرم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدا فاروقی اظهار کرد: دمای هوای روزانه مشهد روز گذشته پنج درجه سلسیوس بود که امروز به ۱۳ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین از روز دوشنبه افزایش ابر، وزش باد گاه شدید و در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک و احتمال کاهش میدان دید در استان پیش‌بینی شده و از امشب از غرب استان رگبار باران، رعد و برق و در نواحی مستعد این بارش‌ها همراه با تگرگ آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه بر حجم و وسعت بارش‌ها افزوده می‌شود و با توجه به حجم بارش در مناطق مختلف به خصوص در نواحی شمالی و مرکز استان جاری شدن رواناب و سیلاب در مسیرها رخ خواهد داد.

فاروقی اظهار کرد: از چهارشنبه فعالیت سامانه بارشی تضعیف می‌شود و طی این مدت نیز در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی بارش‌ها به صورت برف و باران خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد امروز بین سه و ۱۳ درجه در نوسان خواهد بود.