باران و برف جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی‌اسدی اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف و مه غلیظ تردد در جاده ترانزیتی درگز - قوچان تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: همچنین بارش باران در بزرگراه های نیشابور - سبزوار و باغچه - تربت حیدریه محدوده «رباط سنگ» و محور خواف –رشتخوار در حوالی سه راه جنگل موجب لغزندگی سطح جاده شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بارش باران ترددهای جاده ای در شهرستان های کلات، خوشاب، کاشمر، بجستان، بردسکن و جغتای را تحت تاثیر قرار داده است.

بنی‌اسدی ادامه داد: بارش ها تا پایان امروز در جاده های استان ادامه دارد و بر روند ترددهای جاده ای اثرگذار خواهد بود.