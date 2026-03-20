دمای هوا در خراسان رضوی تا ۸ درجه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: از عصر امروز جمعه به تدریج شاهد افزایش ابر در نقاط مختلف استان همراه با وزش باد خواهیم بود و از اوایل امشب بارش ها به صورت پراکنده در سطح استان شروع خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در نواحی گرمسیر استان انتظار داریم بارش ها به صورت رگبار باران همراه با رعد و برق اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: شرایط ناپایداری و بارش ها تا پایان هفته به طور متناوب و با شدت و ضعف در سطح استان ادامه خواهد داشت.

حکمی اظهار کرد: از روز سه شنبه هفته آتی بر مقدار و وسعت بارش در سطح استان افزوده خواهد شد ضمن این که در این مدت به صورت موقت وزش باد در ساعاتی افزایش سرعت و شدت خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: میانگین دمای خراسان رضوی نیز تا پایان هفته نسبت به امروز بین پنج تا هشت درجه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته گلمکان با یک درجه و داورزن با ۲۱ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند و دمای مشهد نیز در این مدت بین پنج و ۱۹ درجه در نوسان بوده است.