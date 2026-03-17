  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح نارنجی صادر کرد

مشهد- هواشناسی خراسان رضوی در پی تقویت سامانه ناپایدار جوی از امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ماه در خراسان رضوی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی از صبح سه شنبه ۲۶ اسفندماه تا اوایل

وقت چهارشنبه، با تقویت سامانه ناپایدار جوی بر مقدار و شدت بارش ها در غالب نقاط استان بویژه نیمه شمالی افزوده خواهد شد.

وقوع بارشهای رگباری توام با رعد و برق و در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با آبگرفتگی روانآب و سیلابی شدن مسیل ها رخ خواهد داد.

تشکیل مه کاهش میدان دید و لغزندگی محورها و در نواحی سردسیر و مرتفع به ویژه محورهای کوهستانی بارش باران و برف و اختلال در شبکه حمل و نقل استان حادث می شود.

بیشترین شدت و مقدار بارش در شهرستانها و توابع چناران، گلبهار، بینالود، نیشابور، کلات، فریمان، سرخس، طرقبه شاندیز، درگز، قوچان و شهرستان مشهد خواهد بود.

توصیه می شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی انجام شود.

کد خبر 6777003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها