هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی از صبح سه شنبه ۲۶ اسفندماه تا اوایل

وقت چهارشنبه، با تقویت سامانه ناپایدار جوی بر مقدار و شدت بارش ها در غالب نقاط استان بویژه نیمه شمالی افزوده خواهد شد.

وقوع بارشهای رگباری توام با رعد و برق و در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با آبگرفتگی روانآب و سیلابی شدن مسیل ها رخ خواهد داد.

تشکیل مه کاهش میدان دید و لغزندگی محورها و در نواحی سردسیر و مرتفع به ویژه محورهای کوهستانی بارش باران و برف و اختلال در شبکه حمل و نقل استان حادث می شود.

بیشترین شدت و مقدار بارش در شهرستانها و توابع چناران، گلبهار، بینالود، نیشابور، کلات، فریمان، سرخس، طرقبه شاندیز، درگز، قوچان و شهرستان مشهد خواهد بود.

توصیه می شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی انجام شود.