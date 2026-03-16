هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: از عصر امروز افزایش ابرناکی و بارشهای رگباری از سمت غرب استان خراسان رضوی آغاز می شود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: برای روز سهشنبه تا صبح چهارشنبه هفته جاری بر وسعت بارشها در استان خراسان رضوی افزوده میشود و مهگرفتگی و کاهش میدان دید نیز وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: افزایش سرعت وزش باد نیز از دیگر پیامدهای این سامانه جوی است.
مبشرینسب گفت: در ۲۴ ساعت گذشته گلمکان با کمینه دمای صفر و مهولات با دمای ۲۰ درجه سردترین و گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز بین سه و ۱۳ درجه در نوسان بود.
به گفته کارشناس هواشناسی خراسان رضوی، دمای هوای امروز مشهد نیز بین ۶ و ۱۷ درجه متغیر است.
