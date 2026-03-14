۱۷ هزار مددجو در ایام جنگ به خانواده بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی در نشست شورای معاونان این سازمان که امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد، درباره اقدامات انجام شده در ایام جنگ گفت: تاکنون ۱۱ گزارش جامع بر اساس دادهها و اطلاعات دریافتی از معاونتها و گروههای مختلف توسط کمیته مدیریت بحران تهیه شده است.
وی با اشاره به اولویت واگذاری مددجویان به خانوادهها در حوزههای توانبخشی و اجتماعی گفت: در حوزه توانبخشی، ۴۰۰۰ نفر، ۳۰۰۰ نفر از کودکان مراکز بهزیستی و از کمپها ۱۰ هزار نفر تاکنون به خانوادههای خود تحویل داده شدهاند. این واگذاریها به غیر از موارد مشمول ماده ۱۶ است که نیازمند هماهنگی با دستگاه قضایی است و عمدتاً از طریق تعامل مستقیم با خانوادهها انجام گرفته است.
موسوی چلک در ادامه به عملکرد سامانههای صدای مشاور و اورژانس اجتماعی در ایام جنگ اشاره کرد و افزود: در خط صدای مشاور ۱۴۸۰ بیش از ۳۵ هزار تماس مرتبط با مسائل ناشی از جنگ ثبت شده است. همچنین در اورژانس اجتماعی خط ۱۲۳ بیش از ۲۰ هزار تماس مرتبط با ایام جنگ دریافت شد که منجر به انجام ۲۰۰۰ مداخله عملیاتی شد.
رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی درباره گروههای محب (مددکاران حامی در بحران) توضیح داد: ۶۵۳ پایگاه با ۱۷۵۰ تیم شامل ۴۰۹۳ داوطلب در تیمهای محب فعال هستند در چند روز اخیر نیز ۲۲۷ تیم جدید به این مجموعه افزوده شده که شامل ۱۲۵۵ داوطلب جدید است.
موسوی چلک در خصوص خط مشاوره ۱۴۸۰ تأکید کرد: تاکنون در سامانه صدای مشاور از نیروی داوطلب استفاده نشده زیرا نیازی احساس نشد با این حال ۴۰۰۰ نیروی داوطلب مشاوره ، آمادگی کامل خود را برای همکاری با سازمان بهزیستی اعلام کردهاند و در صورت نیاز از ظرفیت آنها بهرهبرداری خواهد شد.
