هشدار نخست وزیر کنیا درباره تبعات جنگ خاورمیانه بر قاره آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایست افریکن، «موسالیا موداوادی» وزیر امور خارجه کنیا اعلام کرد که هر چند هیچ کشور آفریقایی تا کنون هدف اصابت موشک‌ در جریان جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل با ایران قرار نگرفته است، اما انتظار می‌رود که تبعات منفی اقتصادی این جنگ تشدید شود.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و امور دیاسپورای کنیا در یک سخنرانی در اندیشکده «چتم هاوس» لندن با بیان این مطلب افزود: بحران‌هایی مانند بحران کنونی در خاورمیانه، ضرورت متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین و شتاب بخشیدن به یکپارچه‌سازی از جمله اجرای کامل توافق منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا را برای کشورهای آفریقایی تقویت می‌کند.

وی تاکید کرد: ما باید گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را شتاب بدهیم. تصور کنید اگر انرژی مورد نیاز آفریقا از منابع پاک مانند انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و آبی تامین می‌شد آیا بحران خاورمیانه همین تاثیر بی‌ثبات‌کننده را داشت؟

وزیر امور خارجه کنیا همچنین از سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک پلاس) خواست که به کاهش تنش‌ها کمک کند و بحران مورد انتظار برای کشورهای آفریقایی را در نظر داشته باشد.

موداوادی گفت: آفریقا برای جلوگیری از شوک‌های مشابه در آینده باید گذار به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را شتاب ببخشد.

وی خاطرنشان کرد: محاسبات معامله‌گرایانه و نظامی‌گری، اصول دیرپای دیپلماسی و همزیستی مسالمت‌آمیز را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و ارزشهای بنیادین روابط بین‌الملل از جمله حقوق بشر و نظم جهانی مبتنی بر قانون در حال رنگ باختن هستند.