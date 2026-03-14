به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی امروز شنبه ده موشک بالستیک به سوی دریای شرقی شلیک کرد.

بر اساس این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح کره شمالی حدود ساعت ۱۳ و بیست دقیقه به وقت محلی امروز شنبه شلیک حدود ۱۰ موشک بالستیک را شناسایی کردند که از منطقه «سونان» کره شمالی به سوی دریای شرقی شلیک شد.

ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی مدعی شد که این کشور برای پاسخ قوی به هرگونه اقدام تحریک آمیز همسایه شمالی خود آماده است.

پیشتر نیز وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده بود کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سوی دریای ژاپن پرتاب کرده است. وزیر دفاع ژاپن هم امروز اعلام کرد پرتابه‌ ای که به نظر می‌رسد یک موشک بالستیک باشد، از سوی کره شمالی شلیک شده و در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرده است.

این قدرت‌نمایی موشکی کره شمالی در حالی انجام می‌شود که نیروهای نظامی کره جنوبی و آمریکا روز شنبه به عنوان بخشی از رزمایش مشترک سالانه «سپر آزادی»، تمرین آموزشی مشترکی را در رودخانه ‌ای در یونچون واقع در شمال سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار کردند.

خواهر رهبر کره شمالی سه ‌شنبه گذشته از آمریکا و کره جنوبی به علت تداوم برگزاری رزمایش‌ مشترک در این مقطع حساس برای امنیت جهانی انتقاد کرد و هشدار داد که هر گونه تهدید علیه امنیت کره شمالی، پیامدهای وحشتناکی در پی خواهد داشت.