استان کرمان برای میزبانی احتمالی از مسافران نوروزی آماده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشستی با حضور مدیران کل مرتبط با حوزه ستاد خدمات سفر با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل استان کرمان برای میزبانی احتمالی از مسافران نوروزی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها باید تمهیدات و آمادگی‌های لازم را فراهم کنند تا در صورت افزایش سفرها و ورود حجم بالای مسافران به استان کرمان، استان در بخش‌های مختلف با کمبود برنامه‌ریزی یا ناهماهنگی در ارائه خدمات مواجه نشود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اسکان مسافران افزود: باید برای تمامی ظرفیت‌هایی که امکان استفاده به‌عنوان محل اقامت دارند برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.

استاندار کرمان ادامه داد: امکانات و فضاهای وابسته به آموزش و پرورش باید از هم‌اکنون آماده‌سازی شوند تا در صورت افزایش تعداد مسافران نوروزی، استان از آمادگی کامل برای ارائه خدمات اقامتی برخوردار باشد.

طالبی، با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با سفرهای نوروزی بیان کرد: حفظ آمادگی لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی ضروری است و باید هماهنگی لازم میان معاونت عمرانی، اداره‌کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط با سفرهای نوروزی برقرار شود.

وی همچنین تأکید کرد: هدف آن است که در شرایط کنونی، مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی مؤثری در بخش‌های مختلف استان برای ساماندهی و میزبانی از سفرهای نوروزی انجام شود.