انگیزه سفر به استان کرمان در ایام نوروز با تخفیفات ویژه افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان کرمان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای میزبانی در شأن مردم و ظرفیت‌های استان کرمان در ایام نوروز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در جلسه نیازمند اقدام و پیگیری عملی است، افزود: باید تلاش کنیم تا آمادگی استان کرمان متناسب با جایگاه و شایستگی کرمان باشد و با همکاری همه دستگاه‌ها، فضایی امن، آرام و جذاب برای مسافران نوروزی فراهم شود.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حضور فعال و مؤثر مسئولان در جلسات، خواستار آغاز به‌ کار فوری کمیته بازرسی و ارزیابی این ستاد توسط اداره کل بازرسی استانداری شد.

وی اظهار داشت: ارائه گزارش‌های منظم و مستمر هفتگی از روند آمادگی دستگاه‌های مرتبط باید در دستور کار قرار گیرد تا اجرای برنامه‌ها بدون وقفه و تأخیر دنبال شود و هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف به‌ئ طور کامل برقرار باشد.

مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به تجارب موفق استان‌ در سنوات گذشته و همچنین در استان‌های دیگر در برگزاری برنامه‌های نوروزی افزود: میراث فرهنگی می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و بررسی طرح‌های خلاقانه سایر استان‌ها، الگوهای مؤثری را برای اجرای برنامه‌های نوروزی در کرمان به کار گیرد.

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری، تعریف بسته‌های تشویقی اقامتی را یکی از محورهای اساسی در جذب گردشگر عنوان کرد.

طالبی، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی با بخش خصوصی خاطرنشان کرد: لازم است تخفیف‌های ویژه‌ای در حوزه اقامتگاه‌ها و هتل‌ها پیش‌بینی شود تا انگیزه سفر به استان کرمان در ایام نوروز افزایش یافته و زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری استان فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ستاد خدمات سفر، ارائه تصویری ماندگار از مهمان‌نوازی کرمانی‌ها و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان است.