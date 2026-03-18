آمادگی ۲۴۰ مدرسه برای پذیرش مسافران نوروزی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرح بخش، بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس محل اسکان میهمانان نوروزی در شهر کرمان، از آمادگی ۲۴۰ مدرسه برای پذیرش میهمانان فرهنگی خبر داد و گفت: حفظ عزت و کرامت میهمانان نوروزی اولویت اصلی آموزش و پرورش در ستاد های اسکان است.

وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر و لزوم آماده‌سازی و خدمت‌رسانی به هموطنان استان‌های درگیر جنگ، افزود: ۲۴۰ مدرسه در قالب ۱۷۰۰ کلاس درس برای اسکان میهمانان نوروزی در استان کرمان آماده شده است.

وی ادامه داد: این فضاها شامل کلاس‌های درس، سالن‌های ورزشی، نمازخانه‌ها، اردوگاه‌های دانش‌آموزی و مراکز رفاهی در شهرستان ها و مناطق مختلف استان است.

فرح بخش، با تأکید بر نگاه فرهنگی به اسکان مسافران نوروزی، بر ضرورت نظارت کیفی، تکریم گردشگران و آمادگی برای مدیریت اختلالات احتمالی سامانه‌های پذیرش تأکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: افرادی که در ایام نوروز در مراکز اسکان فرهنگیان پذیرش می‌شوند، در واقع سفیران فرهنگی استان در سایر مناطق کشور هستند؛ بنابراین نحوه برخورد، تکریم و کیفیت خدمات ارائه‌شده، تأثیر مستقیم بر معرفی چهره فرهنگی استان دارد.

محمد رضا فرح بخش، با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: گاهی یک برخورد محترمانه و خلاقانه در بدو ورود مهمانان می‌تواند اثرگذاری بیشتری از بسیاری اقدامات دیگر داشته باشد و لازم است عزت و کرامت فرهنگیان در محل مدارس اسکان حفظ شود.

وی بر آمادگی کامل شهرستان‌ها و مناطق با توجه به شرایط موجود جنگی تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر عوامل اجرایی برای ارائه خدمات شایسته به میهمانان نوروزی استان شد.