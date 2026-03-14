حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از ورود سامانه بارشی جدید به استان تهران و کاهش نسبی دما طی سه روز آینده خبر داد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری پیشبینی میشود که در بعضی ساعتها با افزایش وزش باد، افزایش ابر و بارندگی همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه هشدار زرد شماره ۷۴ مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴ صادر شده است، افزود: این سامانه بارشی از ظهر یکشنبه وارد استان میشود و تا سهشنبه فعالیت خواهد داشت.
خورشیدی تصریح کرد: در این مدت آسمان نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، گفت: در دامنهها و ارتفاعات گاهی مه و بارش برف با احتمال کولاک برف پیشبینی میشود و در نواحی جنوبی استان نیز احتمال گرد و خاک موقت وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: طی سه روز آینده کاهش نسبی دما در استان مورد انتظار میباشد.
