  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

هواشناسی تهران: آغاز بارش‌ها از فردا؛ هوا سردتر می‌شود

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از ورود سامانه بارشی جدید به استان تهران و کاهش نسبی دما طی سه روز آینده خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود که در بعضی ساعت‌ها با افزایش وزش باد، افزایش ابر و بارندگی همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه هشدار زرد شماره ۷۴ مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴ صادر شده است، افزود: این سامانه بارشی از ظهر یکشنبه وارد استان می‌شود و تا سه‌شنبه فعالیت خواهد داشت.

خورشیدی تصریح کرد: در این مدت آسمان نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، گفت: در دامنه‌ها و ارتفاعات گاهی مه و بارش برف با احتمال کولاک برف پیش‌بینی می‌شود و در نواحی جنوبی استان نیز احتمال گرد و خاک موقت وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: طی سه روز آینده کاهش نسبی دما در استان مورد انتظار می‌باشد.

کد خبر 6774594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

