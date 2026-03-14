۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

جاده چالوس از ساعت ۱۶ یکطرفه می شود

جانشین پلیس راه فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، مسیر جنوب به شمال این محور مسدود شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز هر ۲ محور در مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه خواهد بود و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی در ادامه با تشریح وضعیت ترافیکی محور هراز گفت: در حال حاضر در مسیر رفت و برگشت محدوده چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های بایجان، آب‌اسک تا پلور نیز ترافیک پرحجم جریان دارد.

وی درباره محور فیروزکوه نیز اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب این محور و در محدوده‌های گیلاوند، رودهن و بومهن ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: در حال حاضر در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش برف و باران گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این محورها ترکنند.

