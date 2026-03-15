۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر(۲۴اسفندماه) جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های میانک و مکارود، ولی‌آباد و محدوده تونل کندوان با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: همزمان با افزایش حجم بازگشت مسافران از استان‌های شمالی، تردد خودروها در آزادراه تهران–شمال و جاده قدیم چالوس رو به افزایش است و در صورت تشدید بار ترافیکی، احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه شدن این ۲ محور برای مدیریت ترافیک وجود دارد.

سرهنگ محبی همچنین از مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور چالوس خبر داد و گفت: این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید رانندگان شود، بنابراین لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

به گفته جانشین پلیس راه فراجا، در حال حاضر در ۹ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و خوزستان نیز بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع حاصل کرده و در محورهای بارانی و مه‌آلود با احتیاط و توجه بیشتری رانندگی کنند.

