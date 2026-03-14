رهبر انقلاب اسلامی از شایستگی کامل فقهی و مدیریتی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان بمناسبت هفته بزرگداشت شهدا با تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) و گرامیداشت یاد قائد امت و مجاهد نستوه،رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(حفظه الله) از شایستگی کامل فقهی، علمی و مدیریتی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به آرامش و ثبات کشور، افزود: این وضعیت نتیجه هوشیاری ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح است.

وی گفت: در سال‌های اخیر با حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مشکلات معیشتی و درمانی خانواده‌های معظم شهدا حل شده است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با روحیه جهادی مسیر خدمت را ادامه دهیم.

آیت الله فلاحتی همچنین با تأکید بر استحکام ساختار جمهوری اسلامی در برابر فشارها، خاطرنشان کرد: کشور ما با اتکا به ایمان مردم، تدبیر امام شهیدمان و با رهبری جدید حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) و روحیه مقاومت، در برابر قدرت‌های پوشالی جهانی سرافراز ایستاده است و این مسیر باید با وحدت و همدلی ادامه یابد.

آیت الله فلاحتی در ادامه بمناسبت هفته بزرگداشت شهدا و جایگاه والای شهدا در نظام اسلامی گفت: عزت، امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری رزمندگان اسلام است و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وظیفه داریم نسل جوان را با سیره شهدا آشنا کنیم

«محمد رضا داوطلب» مدیرکل بنیاد شهید گیلان در این جلسه تأکید کرد: ادامه‌دهنده واقعی راه امام شهیدمان آیت الله خامنه ای(رضوان الله علیه)، کسی است که در مسئولیت خود با صداقت و اخلاص خدمت کند. ما وظیفه داریم نسل جوان را با سیره شهدا و امام شهیدمان و فرماندهان نظامی آشنا کنیم تا پرچم ایثار و مقاومت در این سرزمین و استان قهرمان پرور گیلان همواره برافراشته بماند.

