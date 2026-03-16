عالم اهل سنت لبنانی: دشمن در ارزیابی خود از ایران دچار توهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ غازی حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در وبینار بینالمللی "شهید سید علی حسینی خامنهای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک" که امروز (دوشنبه) به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد، گفت: دشمن تصور میکرد با ترور حضرت آیتالله خامنهای و شماری از اعضای خانواده و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران میتواند ساختار نظام را متزلزل کند، اما مواضع مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله رئیسجمهور، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در کنار همراهی ملت ایران، این تصور را باطل کرد.
حنینه با اشاره به انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، گفت: بیعت اقشار مختلف مردم با وی باعث شد، برنامههای دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران ناکام بماند.
این عالم اهل سنت همچنین به واکنش نظامی ایران اشاره کرد و گفت: پاسخ سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای مسلح ایران در انجام عملیات نظامی علیه پایگاههای آمریکایی در منطقه و اراضی اشغالی نشان داد ساختار نظام جمهوری اسلامی که توسط امام خمینی (ره) پایهگذاری شد و آیتالله خامنهای آن را ادامه داد، همچنان پابرجاست.
وی افزود: در همین راستا برخی کشورهای عربی نیز پیامهایی در حمایت از انتخاب ملت ایران و رهبری جدید انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله) ارسال کردهاند.
