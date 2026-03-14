محمد میرزایی: ۲ تُن بسته غذایی بین نیازمندان بیجار توزیع شد

غلامرضا محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر و در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار، موسسه خیریه مهرآفرین گروس با همکاری مرکز مثبت زندگی بیجار، اقدام به توزیع دو تُن انواع خشکبار بین خانواده‌های نیازمند، ایتام و سادات کردند.

وی افزود: این کمک‌ها در قالب ۱۰۰ بسته غذایی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون تومان میان خانواده‌های نیازمند، توزیع شد. ‌ رئیس اداره بهزیستی بیجار اذعان کرد: این بسته‌های غذایی شامل برنج، روغن، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، سویا، عدس و سایر اقلام ضروری بود که در مجموع برای ۳۰ خانوار شهری و ۷۰ خانوار روستایی نیازمند، خانواده‌های دارای عضو معلول، ایتام، سادات و محرومین در نظر گرفته شد.

‌محمدمیرزایی با گرامیداشت لیالی قدر، این اقدام را خداپسندانه و در راستای اجرای پویش «مثبت ماه» دانست.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای رفع نیازهای معیشتی نیازمندان انجام شد و در شرایط کنونی کشور که اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر نیاز به حمایت ویژه دارند، شهروندان نیکوکار بیجاری با ارائه خدمات رایگان و کمک‌های نقدی و غیرنقدی، از جامعه هدف بهزیستی حمایت کرده‌اند.